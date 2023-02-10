香港警务处长萧泽颐重申国际执法机关合作的重要性

香港警务处处长萧泽颐率领七人代表团，出席当地时间2月7日至9日在阿联酋阿布扎比举行的第24届国际刑警组织亚洲区会议。萧泽颐在会议上发言时，重申国际执法机关合作的重要性。

据中新社报道，香港警务处星期五（2月10日）发布上述消息。

据报道，亚洲区会议是国际刑警组织重要的地区会议，成员国的高级警务人员代表在每两年一度的会议中，交流及议决各项打击亚洲地区跨国罪案的重要政策。今年有来自42个国家和地区的150多名高级警务人员出席。

香港代表团随中国公安部国际合作局局长胡彬郴所带领的国家代表团出席会议。萧泽颐一行包括网络安全及科技罪案调查科总警司郑丽琪、联络事务科高级警司陈乐生及联合财富情报组警司梁霭琳等。

与会代表在会上讨论及通过了多项加强伙伴关系和应对亚洲区跨境罪案的政策。萧泽颐在会议上发言，总结了香港警队去年与成员国携手打击跨国网络罪案的努力和成果，并重申国际执法机关合作的重要性。

在会议期间，萧泽颐积极加强国际联系，分别与印度、印度尼西亚、卡塔尔、沙特阿拉伯、泰国及阿联酋的代表举行双边会面，就如何打击跨境罪案广泛交换意见；特别在科技罪案、洗黑钱及财富调查等领域，寻求与国际伙伴深化合作、巩固打击跨国罪案的能力、加强各级人员的训练以及互访交流。