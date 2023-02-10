李家超与阿联酋副总统兼总理会面 望加强两地联系

香港特首李家超星期四（2月9日）在阿拉伯联合酋长国（阿联酋）与阿联酋副总统兼总理的迪拜酋长穆罕默德．阿勒马克图姆会面，期望强化香港与阿联酋的联系。

据香港中通社报道，李家超在会面时说，这是他上任后首次率领代表团访问阿联酋，希望此行能加强香港和阿联酋在多方面的联系。他说，阿联酋是共建“一带一路”的重要伙伴，与中国共同发展了多个项目，而香港具备项目所需配套，可为有关企业提供融资、建筑设计和专业服务等支援。

李家超称，阿联酋在2021年是香港的第14大贸易伙伴，两地贸易额较2020年增加35%至约128亿美元（约169.92亿新元）。早在2020年，香港已经是阿联酋的第九大贸易伙伴，两地的双边贸易于2017年至2021年期间平均按年增加百分之4.1%。截至2022年11月，共有36间阿联酋企业在香港设立办事处，其中有四间为地区总部，可见两地之间的商机潜力无穷。

随后，李家超率领香港代表团到迪拜未来博物馆参观。该博物馆是由阿勒马克图姆创立的迪拜未来基金会筹建。李家超说，北京中央明确支持香港建设国际创新科技中心，香港已于去年公布《香港创新科技发展蓝图》，为未来五至10年的香港创科发展制订发展路径和系统的战略规划，他期望香港日后能与迪拜未来基金会在创新科技方面增进合作。

参观期间，李家超与阿联酋人工智能、数字经济和远程工作应用国务部长及迪拜未来基金会副常务董事奥拉玛（Omar bin Sultan Al Olama）见证香港数码港与迪拜未来基金会签署合作备忘录，为双方科技合作交流奠定基础。

李家超星期五（迪拜时间2月10日）继续在阿联酋的最后一天访问行程。