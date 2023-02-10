中国代表：期待国际社会更重视消除恐怖主义根源问题

中国常驻联合国代表张军说，中方期待国际社会更加重视发展中国家能力建设和消除恐怖主义根源问题，为全球反恐合作注入信心和动力。

据中国常驻联合国官网星期五（2月10日）发布的新闻稿，张军在联合国安理会星期四（9日）举行反恐问题公开会发言时，作出以上表述。

张军说，国际社会的反恐行动远未到松劲歇脚的时候。进入2023年以来，阿富汗首都喀布尔已经发生两起恶性恐怖袭击事件。1月30日，在巴基斯坦白沙瓦市的一座清真寺，又发生一起严重的自杀性袭击。这些袭击事件都造成了重大人员伤亡，也再次敲响了警钟，“伊斯兰国”等恐怖势力在阿富汗及本地区正呈现卷土重来之势。

张军说，中方呼吁国际社会以“零容忍”态度打击一切形式的恐怖主义，敦促阿富汗塔利班采取坚决有力措施防止恐怖势力在阿富汗聚集，切实保障阿富汗人民和在阿外国公民的安全。

张军说，在整个非洲大陆，暴力恐怖活动的地理范围和频率都呈上升之势，特别是萨赫勒等地区的形势显著恶化。同时，莫桑比克、尼日利亚、马里、刚果（金）等国采取积极行动加大反恐力度，取得显著成效。非洲国家联合开展反恐行动的努力值得肯定，有关国际伙伴应该加大支持力度，特别是帮助非洲国家在资金、装备、情报、后勤补给等方面提升反恐能力。

张军说，数十年的反恐经验显示，仅靠安全应对是不够的，必须同时防止新成员加入恐怖组织行列。联合国开发计划署几天前一份调查报告指出，在萨赫勒次区域，大部分加入极端组织者来自最偏远、欠发达地区。四分之一的受访者表示，找到一份工作已成为当地人加入极端暴力组织的主要诱因。这一比例与2017年相比上升了92%。虽然不能认为贫困就是导致恐怖主义的唯一根源，但贫困和与之相关联的经济匮乏显然是滋生恐怖主义的重要因素。

张军说，要根除恐怖主义祸患，国际社会需要在促进经济社会发展方面下更大功夫，而这恰恰是目前整个国际反恐合作网络中长期被忽视、最薄弱的环节。通过军事安全手段遏制恐怖组织的猖獗势头之后，经济和发展领域的措施一定要尽快跟上，否则来之不易的反恐成果很可能得而复失。

张军说，国际社会要为发展中国家创造公平有利的国际经济、金融和贸易环境，国际经济金融机构要加大投入，支持相关国家把资源向消除贫困、普及教育、粮食安全、公共卫生等民生领域倾斜，走上可持续发展和包容发展之路，让人民特别是青年从中获益，从根本上铲除不安全和恐怖主义的土壤。

张军在发言结尾时说，中方期待国际社会以即将进行的联合国全球反恐战略第八次审议为契机，重申团结反恐的坚定决心和有益经验，坚决摒弃双重标准和政治化做法，坚持全面、均衡推进全球反恐战略“四大支柱”的落实，更加重视发展中国家能力建设和消除恐怖主义根源问题，为全球反恐合作注入信心和动力，为饱受恐怖活动之害的国家和人民撑起一片希望的天空。