台总统府任命刘得金任国安会副秘书长

台湾总统府任命，台湾前国防部总督察长室总督察长刘得金出任国家安全会议副秘书长。

综合台湾《联合报》和中央社报道，台湾总统府星期四（2月9日）发布总统令，公布上述人事调动。人事令从2月15日起生效。

台湾总统府发言人林聿禅星期五上午说，强化国防战力与韧性为维护安全的关键要务，刘得金在台军历练完整，熟悉防卫作战规划、专精部队管理与训练、熟悉敌情搜集与研判，定能协助总统及国安会完成全面防卫动员整合及全民兵役改革制度等工作。

刘得金现任职于国防安全研究院资深研究员，毕业于陆军军官学校53期、美国陆军步兵学校高级班、美国陆军指挥参谋学院、美国国防大学国防工业硕士及国际军官班、美国哈佛大学国安班。

刘得金曾任台湾国防部总督察长室总督察长、陆军司令部中将副司令、陆军第八军团指挥部中将指挥官、国防部电讯发展室中将主任、陆军花东防卫指挥部中将指挥官、陆军第六团指挥部中将副指挥官、陆军军官学校校长等。他在公务之余也曾以“金戈”为笔名撰写小说与散文，更撰写军事战略与评论等文章。

刘得金去年退伍后数度在坊间媒体撰文讨论国防议题，包括倡言台海已进入新常态，主张台湾应该速速除却“海峡中线”在国王心中的新衣幻影。报道称，如今获得拔擢，相关主张是否仍然算数，或是蔡英文政府有意调整战略构想，仍待观察。