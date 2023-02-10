宋涛当面向夏立言提解决台湾问题 陆委会：矮化与伤害台主权尊严

中国大陆国台办主任宋涛星期四（2月9日）在北京钓鱼台国宾馆接见台湾在野国民党副主席夏立言一行人，表示将深入贯彻中共二十大精神和新时代党解决台湾问题的总体方略。台湾大陆委员会9日批评，北京当局在会见台方人士提及贯彻解决台湾问题总体方略，无疑是刻意凸显其对台政策，旨在对台主权尊严的矮化与伤害。

据台湾陆委会官网9日发布的新闻稿，台陆委会9日针对大陆国台办主任宋涛会见国民党副主席夏立言的论调，重申“两岸互不隶属”是台海现状事实，交流对话应基于对等尊严，不应设置任何错误的政治前提框架。“中共当局在会见我方人士提及所谓‘彻解决台湾问题’总体方略，无疑是刻意凸显其对台政策旨在对我主权尊严的矮化与伤害”。

台陆委会强调，北京当局定义“一中原则、谋求统一、接受一国两制”的“九二共识”为两岸互动前提，企图损害“中华民国主权”、矮化台湾，国共两党在“九二共识”相互呼应，台湾人民无法接受。台湾政党人士在交流活动中应义正辞严、充分反映台湾民意对捍卫主权民主及反对武力胁迫的坚定立场，不宜附和陆方统战操作。

台陆委会指出，政府维护台海和平的政策一贯，获得国际社会及台湾民意的肯定支持。“我们呼吁北京当局尊重两岸现实、放弃对台强制胁迫思维、统战操作与武力恫吓，改善威权扩张作为，负责任地处理两岸关系”。

另据台湾《自由时报》报道，国民党立法院党团总召曾铭宗星期五（10日）在党团记者会回答询问时说，夏立言昨天（9日）谈话的重点，是希望强化两岸的沟通，有沟通才有共识，两岸关系也才能良性发展，并希望两岸维持和平稳定的发展，他相信夏立言的付出，全民都看到。

曾铭宗也向民进党喊话，不要自己做不到，就抹红国民党，尤其企业界也一再要求，海基会该恢复强化服务台商的功能。夏立言冒着被民进党抹红的风险，替台商、台湾农渔民贩目前面临的问题，希望加强沟通让两岸和平发展。

对于媒体询问陆委会批矮化主权，曾铭宗缓颊称，有时候政治场合的发言，像是夏立言坚持他自己的想法，这就代表国民党的立场，希望维持两岸的和平发展。至于陆委会对外的发言，“我们都尊重”。