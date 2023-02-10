香港一店铺被揭发疑似非法走私出售猫狗肉

香港油麻地一家肉档被揭发疑似非法售卖猫肉和狗肉，香港渔农自然护理署称，当局将严肃跟进，如事情属实，将提出检控。

网媒“香港01”星期四（2月9日）报道揭发香港油麻地一家持牌新鲜肉档出售走私猫狗肉。据报道，店主违法从中国大陆广东省开平市走私狗肉及猫肉到香港，更在微信上展示炒制过程。

店主在与顾客进行交易时，以“香肉”称呼狗肉，“Ｍ肉”则代称猫肉。“香港01”记者买入疑似是猫狗肉的肉品，并委托化验所检验后，证实这两种肉类分别含有猫和狗的基因。但记者手持报告重回店铺对质时，店主即改口否认有出售狗肉及猫肉。

香港渔护署星期四晚发声明称，当局星期四接报后，随即与食环署展开联合突击行动。渔护署人员在店铺内检获怀疑用作食物的狗肉或猫肉，并已安排作化验，如证属实，会向相关人士提出检控。食环署人员也在行动中搜集证据，调查是否有人于上址无牌经营新鲜粮食店。

渔护署发言人称，根据《猫狗规例》，任何人不得屠宰任何狗只或猫只以作食物之用，不论其是否供人食用；也不得售卖或使用或允许他人售卖或使用狗肉及猫肉作食物。违者一经定罪，最高可被判处罚款5000元（港元，约845新元）及监禁六个月。

非牟利兽医服务协会执行主席麦志豪认为，能否打击非法出售猫狗肉的事件及加强巡查，取决于香港政府的取态：“如到场巡视无发现就不跟进，就证明执法部门对这个案不重视，觉得无所谓。”他还说，如执法部门有意加强执法，相信警方有能力收集情报，知道香港什么地方在卖狗肉，甚至狗肉来自哪里。