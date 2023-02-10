中国检察机关逮捕江西“一霸手”前地方官

中国最高人民检察院星期四（2月9日）公布江西检察机关决定逮捕一名前地方官员的通报。中国官方早前指这名前官员作风霸道，搞一言堂、当一霸手。

中央纪委国家监委网站本月1日通报，江西省人大教育科学文化卫生委员会原主任委员郭安，因严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，被双开（开除中共党籍和公职）。

通报指郭安作风霸道，搞一言堂、当一霸手，任人唯私唯亲，严重破坏民主集中制和选人用人风气；寡廉鲜耻，与多名女性发生不正当性关系，大搞权色、钱色交易和家族式腐败；擅权妄为，与不法商人形成利益集团，大搞期权式腐败，非法收受巨额财物。

中国新闻网报道，郭安也被指“对党中央重大决策部署阳奉阴违”“弃守全面从严治党政治责任”“与不法商人形成利益集团”，这些表述在以往落马官员的通报中并不常见。

最高人民检察院星期四也通报，贵州检察机关决定逮捕贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司原党委书记、董事长余泠。

中央纪委国家监委网站早前也通报余泠被双开，并指余泠违规收受礼品，超标准、超范围接待，组织用公款支付的宴请；隐瞒不报子女情况；收受可能影响公正执行公务的礼品礼金，违规经商办企业，搞权色、钱色交易；纪法底线失守，既想当官，又想发财，利用职务便利为他人在土地征收、项目承接等方面谋取利益，非法收受巨额财物。