国民党“战神”罗智强宣布参选立委

被称为“战神”的国民党籍前台北市议员罗智强宣布在台北市大安区参选立委，并邀请立委高金素梅担任竞选荣誉主委。

综合台湾《联合报》《自由时报》《上报》报道，罗智强星期五（2月10日）早上10时召开参选立委宣告记者会，邀请立委高金素梅担任竞选荣誉主委，也找来议员梁为超、子弟兵“强战队”成员议员杨植斗、蔡宗豪、陈芳盈等站台。记者会开始后罗智强首先振臂疾呼“大安选智强，国会有高强”，向选民喊话“要选就选最强的”。

罗智强说，自己人生有一半的时间都住在台北市大安区，过去参选台北市议员时，在大安区也获得超高选票。大安和文山的市民，给了他莫大肯定，也让他走出了人生的低谷，因此“当然在大安区选立委”。

他说，这四年来，他用心经营服务大安和文山区，即便去年，为了参选桃园市长辞去了台北市议员，为了促成政党轮替，全台湾走透透。但他的团队并没有解散，依然自费付薪水留下他的法案主任杨植斗和选服主任曹羽婷服务选民，并陪着他们走遍大安文山。自己也将为大安区争取更多预算、建设，不辜负大家对他的期待。

罗智强也提到，会找高金素梅担任荣誉主委，主要是因她是最无私的政治人物，在国会战力有目共睹，且也住大安区，若成功选上进到立法院，将会有信心能够和高金素梅在立法院发挥加乘战力。

身为无党籍立委的高金素梅对罗智强的决定表示强烈支持，并强调两人是“战斗伙伴”，期待罗智强能进入“立法院”，与自己携手监督当局。

高金素梅还批评这几年民进党立委只要党说什么、总统蔡英文说什么，都昧着良心投票，但立委应该要跟人民站一起，所以希望有战力及负责任的人进到立院，盼大家能把票投给罗智强，让她跟罗智强一起监督立院，一起做人民真正的代议士，以人民利益为主。

随着罗智强宣布参选大安区立委，已于星期四表态宣布参选大安区立委的同党台北市议员锺沛君选择与予祝福。未来锺沛君很有可能与罗智强在蓝营内部初选中角逐提名。

罗智强曾担任台湾前总统马英九办公室发言人，因论述能力、舆论战能力强被称为蓝营“战神”，去年因尝试参选桃园市长与党主席朱立伦一度传出不和，此后罗智强更表示有意参与大选。