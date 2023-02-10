中国卫健委官员：鼓励地方在降低生育成本上大胆创新

中国国家卫生健康委员会人口监测与家庭发展司司长杨文庄呼吁中国加快推进生育支持各项工作，鼓励地方在降低生育养育教育成本上大胆创新。

据中国澎湃新闻星期四（2月9日）报道，杨文庄在《人口与健康》期刊写道，经济负担、子女照料、女性对职业发展的担忧等仍是制约家庭生育的主要因素，归根到底是生育、养育子女的成本太高。要解决群众后顾之忧，必须统筹考虑各种制约因素，对症下药，精准施策，切实减轻家庭负担。生育支持政策体系应该是全方位、立体化、多层次、能落地的多种政策措施组合。

杨文庄认为，建立生育支持政策体系是人口工作的重大变革，工作思路、方法和手段要根据新的形势和任务积极转变，坚决破除长期以来限制生育的思想观念、政策法规和体制机制，不断提升现代人口治理能力和水平。

杨文庄提出，重视增强生育政策包容性，优化生育养育综合服务，促进生育友好、儿童优先和家庭发展。

他也提出，要鼓励地方在降低生育、养育、教育成本方面积极探索、大胆创新，在“十四五”期末，使家庭负担有效降低，群众获得感、幸福感明显增强。积极推动建立全方位帮扶保障制度，做好计划生育特殊家庭的扶助关怀。

中国人口去年减少85万，自1961年来首现负增长。随着这个世界第二大经济体迎来人口拐点，分析早前预计，中国劳动队伍将加速萎缩，消费、住宅和基础设施等需求也随之减少。