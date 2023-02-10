美籍华裔神探李昌钰受聘为家乡江苏如皋非遗海外推广大使

世界著名刑侦鉴识专家李昌钰受聘为家乡江苏如皋非遗海外推广大使。

据江苏南通广播电视台消息，南通如皋市星期二（2月7日）下午举办统一战线各界人士新春联谊会暨非遗文化全球推广活动。世界著名刑侦鉴识专家李昌钰、俄罗斯华侨华人青年联合会会长吴昊等七位侨界代表当场受聘担任如皋非遗海外推广大使，助力非遗项目“走出去”，提升南通文化名城国际传播力和影响力。

据如皋发布此前介绍，李昌钰（Henry Chang-Yu Lee），1938年出生于江苏如皋，美籍华人、刑事鉴识专家、美国康涅狄格州科学咨询中心的名誉主席、康州纽海文大学终身教授、纽黑文大学法医学全职教授。

1998年，李昌钰担任美国康涅狄格州警政厅长，成为全美第一位出任州级警界最高职位的华裔人士。此前，他曾担任康涅狄格州公共安全委员、康涅狄格州法医实验室主任和1979年至2000年的首席犯罪学专家。2006年，他设立了李昌钰法医学研究所。2013年9月，他出任中国最高人民检察院检察技术信息研究中心顾问。

李昌钰鉴识过几个全球重大的案件，如美国前总统肯尼迪被杀案、美前总统尼克松“水门事件”、美前总统克林顿桃色案、“911事件”、美国橄榄球明星辛普森杀妻案、法医调查南斯拉夫种族屠杀万人案及台湾前副总统吕秀莲“3·19枪击案”等。

李昌钰获得了800多项荣誉，其中包括美国鉴识科学学会颁发的鉴识科学领域的最高荣誉奖——刑事领域杰出服务奖、美国法庭科学学会颁发的杰出成就奖、国际鉴识学会终身荣誉奖、世界杰出华人奖等。

李昌钰生于江苏如皋，幼年丧父，家道中落，母亲独自一人抚养13个孩子。对他而言，母亲是世界上最伟大的人。李昌钰曾幽默地说：“所以，当有人邀请我去演讲被我拒绝之后，他们马上转头去找我妈妈。我没办法，只能同意。”