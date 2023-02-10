习近平会见柬埔寨首相洪森：强推脱钩断链是霸权行径

中国国家主席习近平会见到访的柬埔寨首相洪森时说，搞意识形态对抗，把经贸科技交流政治化、武器化，强推“脱钩断链”，遏制打压别国发展，要求地区国家选边站队，是强权霸权行径，不得人心。

据中国外交部官网消息，习近平星期五（2月10日）在北京钓鱼台国宾馆会见到访的柬埔寨首相洪森。

习近平指出，三年前，柬埔寨首相洪森顶风冒雪“逆行”访华，同正在抗击冠病疫情的中国人民坚定站在一起。今年是中国全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，也是中柬建交65周年。“我很高兴同你实现“三年之约”，在新春之际共同开启中柬命运共同体建设新时代”。

习近平强调，中方坚定支持柬埔寨人民自主选择符合本国国情的发展道路，坚定支持柬埔寨维护国家主权和安全，坚定支持柬埔寨平稳推进国内重大政治议程和经济社会发展，坚决反对外部势力干涉柬埔寨内政。

习近平说，中方把柬埔寨作为周边外交重点方向，始终从全局和战略高度规划和推进中柬各领域合作，愿在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴进程中，同柬方共享机遇、共谋合作、共促发展，携手构建高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体，为两国人民带来更多福祉，为地区和平稳定发展贡献更多正能量。

习近平指出，中柬双方可以从政治、产能、农业、能源、安全、人文六大领域入手，着力打造中柬“钻石六边”合作架构。政治上，深化战略沟通，加强治国理政经验交流，深化各渠道交往。产能上，重点建设工业发展走廊。

习近平说，中方将鼓励更多中国企业赴柬投资兴业，助力西哈努克省多功能经济示范区建设，支持柬方建设交通基础设施。农业上，着力建设鱼米走廊，开展临湖农业合作。能源上，着力保障绿色发展，加大对柬水电、光伏发电项目投入。安全上，常态化开展联合严打跨境犯罪专项行动，中方将继续向柬方提供扫雷援助。人文上，中方将优先恢复增加中柬直航航班，鼓励旅游合作，开展文化遗产保护和修复工作，支持柬方发展教育、卫生等事业。双方要以中柬友好年为契机，扩大地方对口合作，拓展人文交流，加强青年交往，把中柬友好事业传承发扬光大。

洪森说，他很高兴成为中国春节后接待的首位外国领导人。无论是三年前的那次访问，还是此访，他都希望传递柬埔寨人民始终同中国人民坚定站在一起的明确信息。柬方钦佩中国取得的伟大发展成就，相信在中国国家主席习近平领导下，中国将如期实现全面建成社会主义现代化强国目标。

他说，感谢中方坚定支持柬埔寨人民选择符合自身国情的发展道路，在柬面临新冠疫情等困难时及时提供宝贵支持帮助。柬方坚定奉行一个中国政策，坚决支持中方维护国家主权、安全、发展利益，坚定支持中国“一国两制”方针，坚决反对任何外部势力在涉港、涉疆、涉藏等问题上干涉中国内政。

洪森表明，他完全赞同中方有关推进“钻石六边”合作架构的设想。柬方希望以柬中建交65周年为契机，进一步巩固柬中铁杆友谊，深化治党治国理政经验交流和各领域务实合作，积极打造工业发展走廊和鱼米走廊，推动柬中全面战略合作伙伴关系取得更多成果，共同构建柬中命运共同体。柬方愿继续积极促进东盟同中国关系发展。中方提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议和全球安全倡议，对维护世界和平、促进共同发展意义重大，柬方积极支持并参与。

双方还就共同关心的问题交换意见。习近平强调，发展不是少数国家的权利，搞意识形态对抗，把经贸科技交流政治化、武器化，强推“脱钩断链”，遏制打压别国发展，要求地区国家选边站队，是强权霸权行径，不得人心。中方站在历史正确的一边，将坚决维护国家主权、安全、发展利益，维护国际公平正义。

会见结束后，习近平为洪森举行了宴会。

另据新华网报道，中国外交部发言人毛宁星期一（6日）宣布，应中国国务院总理李克强邀请，柬埔寨首相洪森将于2月9日至11日对中国进行正式访问。

毛宁在6日例行记者会上回答记者提问时说：“今年是中柬建交65周年和‘中柬友好年’。中方期待以此访为契机，推动中柬命运共同体建设取得更大发展，让中柬友好代代相传。”

她说，柬埔寨首相洪森是中国人民的老朋友、好朋友。他是中国在2023年中国农历春节之后接待的首位外国领导人，充分体现了中柬关系的高水平。

毛宁说：“访问期间，中国领导人将分别同柬埔寨首相洪森举行会见会谈，就双边关系及共同关心的地区和国际问题深入交换意见。”

她说，中柬是传统友好邻邦和铁杆朋友，由两国老一辈领导人亲手缔造的中柬友谊历久弥坚。在两国领导人战略引领下，近年来中柬命运共同体建设取得丰硕成果，为两国人民带来了实实在在的利益，也为地区乃至世界的和平与繁荣作出了贡献。