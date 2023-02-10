中国佛教协会悼念星云大师：历史永远铭记长老为两岸和平发展的贡献

中国佛教协会星期五（2月10日）向佛光山宗务委员会特致唁电，表达对星云长老的沉痛哀悼。唁电说，中国佛教协会深切缅怀星云长老一生的悲智愿行，历史将永远铭记长老为两岸关系和平发展事业所贡献的无尽功德。

据中国佛教协会官网消息，台湾佛光山开山宗长星云大师上星期天（2月5日）圆寂，中国佛教协会特致唁电，表达对星云长老的沉痛哀悼。

唁电说，星云长老是享誉世界的杰出高僧，一生行解并重、精进不息，领众熏修、丕振宗风，著述弘法、不遗余力，行化五洲、广结善缘，是深受国际佛教界四众弟子敬仰和爱戴的“人间菩萨”。

根据唁电，星云长老是人间佛教思想的重要倡导践行者、弘扬发展者。长老创建佛光山道场，开创人间佛教的佛光山模式，推动人间佛教思想在台湾地区和海外华人佛教界契理契机的践行、弘扬、传承、发展，为人间佛教思想与时俱进、深入人心作出了卓越贡献。

唁电提及，星云长老是海峡两岸佛教友好交流的开拓发展者、两岸关系和平发展的拥护推动者。长老心系两岸关系和平发展，致力于两岸佛教友好交流，多次率团参访祖国大陆，推动佛指舍利赴台供奉瞻礼，与两岸高僧大德共同发起世界佛教论坛，为加强两岸宗教和人文交流、推动两岸关系和平发展作出了影响深远的重要贡献。

唁电说，星云长老是中国汉传佛教和中华文化的海外弘扬者、传播者。长老一生秉持佛陀普度众生的本怀，弘法足迹遍及五洲四海，推动中国汉传佛教和中华优秀传统文化走向世界、扎根海外、广利有情，为汉传佛教和中华文化的世界传播作出了巨大贡献。

中国佛教协会在唁电中说，他们深切缅怀星云长老一生的悲智愿行，历史将永远铭记长老为两岸佛教友好交流、汉传佛教国际传播和两岸关系和平发展事业所贡献的无尽功德。

唁电还提到，长老弘法利生的巍巍功德，赞不能尽；长老为法忘躯的崇高精神，与世长存。长老光辉的愿行功德必将激励两岸佛教界牢记祖庭根脉，更加珍视一脉相承的殊胜法缘，更加珍重同根同源的深厚法谊，更加珍惜两岸关系的和平发展，为推动两岸民间交流贡献佛教界的智慧和力量。

中国大陆国台办发言人朱凤莲星期三（2月8日）说，星云法师的高德遗韵和风范将为两岸同胞所铭记，大家更应该记住，星云法师的宿愿是中华民族实现伟大复兴。衷心希望台湾佛教界人士和广大信众秉持星云法师遗志，推动两岸交流合作，助力两岸关系和平发展。