路透：全球投资者开始减持中国政府债券

因担忧中国政府准备收紧货币政策，全球投资者已开始减持中国政府所发行的债券。

据路透社星期五（2月10日）报道，中国债券通平台的数据显示，海外投资者在2022年出售了价值约6160亿元（人民币，下同，约1201亿新元）的债券，使海外投资者持有的中国债券量降至3.4万亿元。

按照基金经理的说法，这一趋势在今年有所加强。

与全球紧缩趋势相反，中国在过去两年多一直在放宽货币政策，以提振国内民众的消费欲望，而这也造成中国债券市场表现优于其他国家。

但由于美欧等发达市场的利率已陆续见顶，很可能会在不久的将来调降利率，带来更大的潜在资本收益，中国债券对投资者的吸引力可能因此降低。

截至星期五，美国10年期国债收益率为3.7%，而中国的同等收益率为2.9%，意味着美国国债收益率已赶上并超越中国债券收益率，中国国债较高收益率的缓冲已消失。

摩根大通资产管理公司亚洲固定收益投资组合经理Jason Pang说，在过去的三年里，中国债券是一种非常好的多元化投资工具。但随着全球利率达到顶峰，将有限的现金投入到收益更好的市场或许更有意义。

他也预计，那些已经将现金投入中国大陆市场的投资者可能会直接转投股票。报道称，上海股市在短短两个多月内上涨了13%。

英国资产管理公司Abrdn的中国固定收益主管Edmund Goh也看好那些会最先退出高利率的国家。他说，“我们没有增加亚洲固定收益投资组合中的中国债券比重，因为还有其他市场能带来更大的资本收益上升空间。”

安盛投资管理公司（AXA Investment Managers）核心投资部固定收益和多资产解决方案投资专家主管Jerome Broustra也持相同观点，他表示，自己更加看重印尼主权债券和与基础设施相关的中国离岸高收益债券。