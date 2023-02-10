中国汽车1月产销量均呈双位数下滑

中国汽车1月产量同比下降34.3%，销量下降35%，汽车出口同比增长30.1%。

据中国汽车工业协会网站星期五（2月10日）发布的数据，中国汽车市场在1月表现平淡，汽车月产销分别为159.4万辆和164.9万辆，环比分别下降33.1%和35.5%。

中汽协分析，1月汽车产销量下滑的原因是传统燃油车购置税优惠政策和新能源汽车补贴等政策退出、年末厂家冲量效应，同时叠加今年春节假期提前至1月，企业生产经营时间减少等因素影响，消费者提前透支需求。

即便与2022年春节月（2月）相比，今年1月汽车产销量也分别下降12.1%和5.1%。

新能源汽车方面，中汽协数据显示，新能源汽车1月产量为42.5万辆，销量为40.8万辆，环比分别下降46.6%和49.9%，同比分别下降6.9%和6.3%，市场渗透率为24.7%。

在汽车销量排名前十位的企业集团中，比亚迪的销量增速最高，同比增加58.3%。奇瑞和特斯拉同比分别增长16.8%和10.4%。前十位中的其他企业呈不同程度下降，其中东风汽车销量降幅最大，同比大降63.5%，上海汽车集团次之，同比下滑48.3%。

汽车出口方面，1月汽车企业出口30.1万辆，同比增长30.1%。其中，新能源汽车出口8.3万辆，同比增长48.2%。

整车出口前十位的企业中，上汽出口量最大，达6.9万辆，同比增长25.7%。比亚迪出口增幅最大，同比增长超24倍。