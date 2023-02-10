香港前特首林郑月娥新身份：江苏省香港商会荣誉会长

香港前特首林郑月娥日前以江苏省香港商会荣誉会长出席活动，为卸任后首次公开新身份。

据《南京日报》星期四（2月9日）报道，南京市高质量发展暨服务业扩大开放（港澳）推介会星期三（8日）在香港举行。

据报道，江苏省委常委、南京市委书记韩立明视频致辞，南京市长陈之常推介南京市高质量发展投资环境，香港特别行政区第五任行政长官、江苏省香港商会荣誉会长林郑月娥，香港中华总商会会长、粤港澳大湾区企业家联盟主席、香港新华集团主席蔡冠深，香港贸发局副总裁刘会平出席推介会，全国政协常委、中国侨联副主席、香港侨界社团联会首席主席余国春参加有关活动。

上述消息显示，林郑月娥在卸任香港特首后，有了新身份——江苏省香港商会荣誉会长。

林郑月娥在推介会上说，香港和南京往来频繁、渊源深远、人缘相亲，经济互补性强，交流合作紧密。南京历史文化底蕴深厚、科教人才资源丰富、区位交通优势明显，具有独特的发展优势和潜力。特别是自贸试验片区和服务业扩大开放综合试点双重机遇在南京叠加，为宁港深化合作创造了宝贵机遇。

林郑月娥希望两地发挥各自资源优势，围绕服务业扩大开放、科技创新、文化艺术等方面进一步加强交流，推动合作不断迈上新台阶。

林郑月娥在1980年加入香港公务员队伍，曾在20个不同的公务岗位任职，包括社会福利署署长、房屋及规划地政局常任秘书长（规划及地政）、香港驻伦敦经济贸易办事处处长、民政事务局常任秘书长、发展局局长和政务司司长。

2017年3月26日，林郑月娥当选为香港特别行政区第五任行政长官，并于2017年3月31日获中国中央政府任命为第五任行政长官，于2017年7月1日就职，成为香港回归以来首位女性行政长官。

2022年6月30日，林郑月娥任期结束。结束42年公务生涯之后，她甚少在公开场合露面。

2022年11月，林郑月娥接受《南方日报》采访时透露，卸任之时，中国中央领导人赴港，并在会见中表示，希望她“继续为香港和国家的发展作出贡献”，她也希望可以做一些宣传“一国两制”实践的工作。

林郑月娥当时说，做这样的工作并不需要新的岗位，她想去游览国家的名山大川，希望有机会可以在全国重点大学讲讲“一国两制”。