中国多省市发布倡议鼓励大学生捐精

中国人口出现60年来首次负增长后，多省市政府主导的精子库纷纷鼓励在校大学生捐精，并向捐献者发放4500元（人民币，下同，约877新元）至7000元不等的现金补贴。

综合每日财经新闻、上游新闻等媒体报道，云南省人类精子库星期三（2月8日）发出倡议，呼吁昆明在校大学生积极参与到捐精志愿者队伍中来。

倡议提到，志愿者捐赠开始前进行全套的免费男科体检，体检合格后捐献，时间自定总计需要八至12次。

倡议说，完成全部捐献总计可获4500元补贴。单次合格者发放100元路费，不合格者发放50元路费。此外，捐赠者捐赠前可进行全套的免费男科体检，包括精液分析、染色体检测、全套遗传与传染病筛查。全套体检的价值为一千多元，全部免费。

不过，倡议也列出了捐赠者的一些条件，包括身高165cm以上、无色盲色弱、无乙肝等遗传病、传染病、大专及以上学历或在读。

这项消息传出后引起网民热议，“云南省人类精子库倡议大学生捐精”星期四晚冲上微博热搜。

除了云南，陕西、北京、上海、山东等省市人类精子库都发布类似的倡议，呼吁在校大学生踊跃捐精，并放完4500至7000元不等的现金补贴。

中国人口去年减少85万，自1961年来首现负增长。随着这个世界第二大经济体迎来人口拐点，分析早前预计，中国劳动队伍将加速萎缩，消费、住宅和基础设施等需求也随之减少。

中国国家卫生健康委员会人口监测与家庭发展司司长杨文庄近期在《人口与健康》期刊发文，呼吁中国加快推进生育支持各项工作，鼓励地方在降低生育养育教育成本上大胆创新。