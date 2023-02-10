民进党预计6月敲定2024年总统和立委参选人

台湾民进党人士星期四（2月9日）说，总统和立委提名作业最晚3月启动，估计6月就能底定总统和区域立委的提名人选。

据台湾《自由时报》报道，针对总统及立委的初选规划，民进党人士说，立委对选情比较焦虑，都希望越快越好，预估最晚3月会启动相关工作，包括提出初选期程、筹备提名小组，以及审核参选资格，需耗时一个半月，如此推算约5月底、6月能够确定人选。

民进党过去曾礼让部分立委选区予他党参选，民进党人士说，今年一些特殊选区、艰困选区和初选选区，基本上会循既有制度处理和协商，中央党部针对不同状况会有不同角色。

不分区立委提名方面，民进党人士说，党中央会优先处理区域立委，不分区提名也会有提名小组，在“非政治”类别的人选上，盼广纳社会多元代表性，兼顾族群、性别，并期望能够年轻化。

民进党人士指出，民进党今年的目标分三个阶段，一是南投县立委补选，这是民进党和内阁改组后的第一战，也是短期内最重要的工作。二是总统和立委初选期程，6月之前要出来，中央党部会是一个公平、公正的选务机关。三是提名人选确定后，下半年将全力负责辅选任务。

另一方面，国民党主席朱立伦定调3月4日南投立委补选后才要开始讨论2024年总统、立委选举提名办法，国民党组织发展委员会已就立委提名研拟办法，党中央预定3月底前就能启动立委提名作业。

在总统提名办法部分，国民党中央预计3月初启动总统提名办法的讨论，党内评估如果顺利，最快3月底或4月初就会正式出炉，盼至迟7月前产生总统提名人选。

目前国民党内有一派人士主张，总统提名不要举办正式初选，由拟参选人透过协调，根据全民调方式决定人选，以免影响日后团结整合。国民党内也传出可能仿效2020年总统大选以特别提名办法的形式处理，或授权党中央成立中央提名小组决定征召人选。但由于蓝营已有孙文学校总校长张亚中、中广董事长赵少康等人表态参选，且两人都已要求举办正式初选，若不采取初选方式，恐怕引起争议，因此目前仍无法判断国民党的最终方案。