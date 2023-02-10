台湾1月CPI时隔半年再破3％以上

台湾今年1月的消费者物价指数（CPI）同比增3.04%，时隔半年再突破3%的水平，显示台湾通膨持续恶化。

据台湾《联合报》报道，台湾主计总处星期四（2月9日）公布1月CPI年增率为3.04%，不仅连续18个月超过2%通膨警戒线，也是去年8月以来，再度飙升冲破3%，创半年新高。

1月消费者物价指数也是主计总处修订CPI权数、调高食物类及居住类等权重后，第一次发布的数据，并改以2021年为物价指数基期。

主计总处综合统计处专门委员曹志弘说，1月CPI会超过3%，主要是受到农历春节效应和蔬菜涨幅超乎预期影响，若扣除春节效应，1月CPI年增率应为2.78%，和去年12月差不多。

数据显示，1月蔬菜CPI年增率为28.25%，为近一年半以来新高，也推升CPI总指数上涨0.18个百分点。扣除蔬果、能源后的1月核心CPI涨幅2.98%，为14年新高。

曹志弘坦言，目前通膨率相对还是偏高，通膨压力仍然存在。

针对2月通膨率还会否继续突破3％以上，曹志弘指出，因为去年农历春节落在2月，预估在基期较高因素影响下，2月CPI年增率“一定会回到3%以下”。至于今年全年CPI预测，将于2月下旬召开所得评审会议后发布。

不过，曹志弘也说，由于去年3月开始连续五个月CPI年增率都超过3%，预期同样在基期因素影响下，今年3月之后的CPI年增率可望明显下降。