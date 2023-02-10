李家超总结中东行：推广香港优势和开拓商机之旅

香港特首李家超星期五（2月10日）在迪拜总结中东行时说，此行收获良好，并形容这是一趟友谊之旅、推广香港优势之旅及开拓商机之旅。

综合《明报》《星岛日报》和香港电台等港媒报道，李家超说，香港访问团与沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国各界人士接触，进一步扩阔人际网络。随团香港官员也向当地人士介绍香港优势，表明香港已重返国际舞台中心、向世界全面开放，并引述当地人士称对香港充满信心。

李家超满意这次行程的成果，香港与沙特和阿联酋共签署13份合作备忘录或意向书，也促进与沙特及阿联酋多方面的深入交流，探讨涉及绿色金融、建筑、创新科技等合作空间。

李家超相信，香港与沙特和阿联酋肯定在贸易投资及文化等方面加强联系。他说，港府也会展开后续跟进工作，包括与沙特政府继续商议制订促进及保障投资协定，也会与阿联酋政府讨论绿色及可持续金融方面的合作。香港金融管理局今年上半年将再组团访问中东开拓商机。

李家超在出访首日曾提及鼓励沙特阿美赴港上市。在被问到游说进展时，李家超形容与沙特阿美的会面过程正面，对方对香港情况非常有兴趣，日后会邀请对方派代表到港视察。

在问到下次出访的国家或地区，李家超说，香港对外全面开放建立贸易伙伴关系，当中东盟（新加坡称亚细安）作为香港邻居，以及有庞大的贸易合作，是十分重要的贸易伙伴，希望能够增进关系，并争取东盟支持香港加入区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。