王沪宁会见国民党副主席夏立言

中共中央政治局常委王沪宁星期五（2月10日）在北京会见台湾国民党副主席夏立言一行，再次强调愿在坚持“九二共识”、反对台独的基础上，与国民党加强交流合作、维护台海和平稳定。

据新华社报道，王沪宁会见夏立言时，传达了中共总书记习近平对他的新春祝福和问候，并说将全面贯彻落实中共二十大精神和新时代党解决台湾问题的总体方略，以及习近平关于推动两岸和平发展、促进两岸交流合作的重要指示精神，团结广大台湾同胞，共创祖国统一、民族复兴的历史伟业。

王沪宁说，“台独”与和平水火不容、与台胞福祉背道而驰，没有谁比他们更重视台湾同胞要和平、要安宁、要过好日子的愿望。他提到，两岸民众对正常交流往来的意愿强烈，当务之急是尽早恢复两岸交流正常化。

他说：“我们欢迎和支持更多台湾同胞参与到中国式现代化和民族复兴进程中来，共享祖国大陆发展成果和民族复兴荣耀。”

王沪宁强调，国共两党要进一步巩固坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础，深化政治互信，保持良性互动，加强交流合作，坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，共同维护台海和平稳定，促进两岸交流合作，造福两岸同胞，携手致力民族复兴。

王沪宁还说，中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程，大陆各族人民正为全面建成社会主义现代化强国、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

他对夏立言说：“你们此次参访一定能够充分感受到大陆人民的信心和干劲，亲眼目睹神州大地民族复兴的光明前景。”

报道还引述夏立言说，两岸人民同为炎黄子孙，希望今后两党在坚持“九二共识”、反对“台独”基础上，增进互信沟通，加强交流合作，共同造福两岸民众，促进台海和平稳定。

星期四（2月9日）会见夏立言一行的大陆国台办主任宋涛也说，愿意在坚持“九二共识”和反对台独的基础上，推动两岸关系共谋台海和平。台湾大陆委员会则批评，北京当局在会见台方人士提及贯彻解决台湾问题总体方略，无疑是刻意凸显其对台政策，旨在对台主权尊严的矮化与伤害。