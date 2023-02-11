李克强同洪森会谈：望中柬继续在涉核心利益问题相互支持

中国国务院总理李克强与访华的柬埔寨首相洪森会谈时强调，中方高度重视发展中柬关系，愿继续向柬方提供力所能及的帮助，也希望中柬继续在涉及核心利益和重大关切问题上相互支持。

据新华社消息，李克强星期五（2月10日）下午在人民大会堂同洪森举行会谈时说，中方支持柬埔寨走符合本国国情的发展道路，愿继续向柬方提供力所能及的帮助，实现互利共赢。希望双方以建交65周年为契机，加强战略沟通，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，深化各领域务实合作。

李克强表示，中方愿加快柬优质农产品输华程序，推动更多柬农产品直接输华，也已优先恢复和增加中国往返柬埔寨客运直航航班。

李克强强调，中国同亚细安（中国称东盟）是命运与共、休戚相关的全面战略伙伴，始终视亚细安为周边外交优先方向，坚定支持亚细安团结自强和在地区合作中的中心地位，支持亚细安在国际和地区事务中发挥更大作用。

他并说，中方赞赏柬埔寨去年担任亚细安轮值主席国期间，为促进中国－亚细安关系发展发挥的积极建设性作用，愿同亚细安国家一道，推动中国－亚细安全面战略伙伴关系取得新发展，维护地区稳定和世界和平。

随后，李克强和洪森共同宣布启动“中柬友好年”，见证外交、经贸、发展合作、基础设施、文化遗产保护等多项双边合作文件的签署。

同日，中国国务院副总理胡春华与洪森共同出席中柬经贸投资旅游论坛开幕式。

胡春华致辞时说，中方愿同柬方一道落实好两国领导人达成的共识，进一步加强发展战略对接，高质量共建“一带一路”，持续深化贸易投资合作，不断扩大人文旅游交流，深入推进多边和区域合作，推动中柬命运共同体建设取得更大发展。

洪森星期五到访中国，在钓鱼台国宾馆与中国国家主席习近平举行会晤。

《金边邮报》引述柬埔寨国家电视台（TVK）报道，习近平在会晤中宣布拨款3亿人民币（约5800万新元）给柬埔寨，帮助该国的铁路建设。

洪森是习近平在农历新年后会见的首位外宾。三年前中国暴发第一轮冠病疫情时，洪森是少数在疫情高峰期访问北京的外国领导人。







