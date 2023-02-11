中央政法委：彻底肃清周永康孙力军等流毒影响 净化机关政治生态

中共中央政法委星期五（2月10日）发表署名钟政声文章，再次强调，要彻底肃清中共政治局原常委、原中央政法委书记周永康、中国公安部原副部长孙力军等流毒影响，进一步净化机关政治生态。

中央政法委公号“长安剑”发表题为《深入推进自我革命战略思想在政法战线的具体实践》的文章提到，把肃清孙力军政治团伙流毒影响作为严肃政治任务，彻底清除政治隐患。

文章在介绍下一步工作的“七项举措”部分时，第一项举措就提到，要严明政治纪律和政治规矩，彻底肃清周永康、孙力军等流毒影响，进一步净化机关政治生态。同时要及时研判队伍思想动态，重点解决思想上“跑偏”、行为上“出列”等问题。

2014年12月，周永康被开除中共党籍并移送司法。2015年1月中央政法工作会议首次提出要彻底肃清周永康案造成的影响。

2015年6月，周永康受贿、滥用职权、故意泄露国家秘密案一审宣判，周永康被判无期徒刑。

时隔5年多，政法系统再一“毒瘤”出现。2020年4月，时任公安部党委委员、副部长孙力军落马。

孙力军被通报政治野心极度膨胀，政治品质极为恶劣权力观、政绩观极度扭曲；为实现个人政治目的，不择手段，操弄权术，在党内大搞团团伙伙、拉帮结派、培植个人势力，形成利益集团，成伙作势控制要害部门，严重破坏党的团结统一，严重危害政治安全。

2022年9月，孙力军受贿、操纵证券市场、非法持有枪支案一审宣判，孙力军敛财6.46亿元，被判死缓，且终身监禁、不得减刑假释。

文章还披露了下一步机关反腐工作的重点新方向。首先是避免“软权力”风险。全文多次提到“软权力”。文章指出，机关全面从严治党还存在5个难点，其中一点是“软权力”风险还需严密防范。

文中写道，在一些人眼里，中央政法委是一块“金字招牌”，虽不具体办案、不批项目，但绝不是“清水衙门”。

必须严防“软权力”风险，强化关口前移，消除监督盲区、清扫监督死角，防微杜渐、防患未然。

针对中央政法委机关“软权力”，文章还提到了2点具体工作：

第一，要用好内部巡查制度，紧盯利用督查考核评优等“软权力”和机关“金字招牌”影响力谋利等风险、人财物管理环节和“八小时之外”，不断完善内控机制。

第二，市域社会治理现代化试点审批和验收不限名额、“宽进严出”、不用“跑部”，避免争试点的“软权力”风险。

接下来，中央政法委机关将持刀刃向内、刮骨疗毒，让“越往后越严”成为常态。坚决惩治不收敛不收手、胆大妄为者，重点查处违规干预重大事项、利用机关影响力谋利等问题。

文章指出，机关全员全过程全方位监督新格局正在形成，要坚持从严管好关键人、关键时、关键事。

其中，要突出3个重点领域。包括制定秘书监督管理规定，促进秘书自律，严防特权思想和特权行为。

强化日常监管，制定谈心谈话、加强秘书管理监督、规范抽调帮助工作人员管理，以及请销假、因公因私出国（境）等实施办法，织密监督网络。

推动政法系统实行强制填报、信息直报，做到干预必留痕、违规必追责；创新事业单位财务人员集中管理，优化人员配置，防范廉政风险。