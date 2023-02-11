大陆国台办：民进党粗暴拒大陆吊唁星云法师代表团赴台

大陆国台办发言人朱凤莲星期六（2月11日）说，由于民进党阻挡，大陆吊唁星云法师代表团无法赴台，并指责民进党罔顾基本的人道主义，严重伤害台湾佛光山广大信众感情。

根据中共中央台办、国务院台办消息，朱凤莲说，台湾佛光山开山宗长星云法师2月5日在台湾圆寂，大陆有关方面高度重视。应佛光山邀请，国台办、国家宗教局、中国佛教协会及江苏省等有关方面组成吊唁团，计划于2月11日至14日赴台吊唁。

吊唁团38人在佛光山协助下连日来循正常途径统一办理赴台手续，并按计划于11日早上到首都机场集合准备出发。由于台湾方面阻挡，吊唁团无法成行。

朱凤莲批评民进党罔顾基本的人道主义，粗暴拒绝大陆吊唁团赴台，致使星云法师的后事不能圆满举办，严重伤害台湾佛光山广大信众感情，不得人心。

大陆有关方面将调整吊唁行程，2月12日赴佛光山祖庭江苏宜兴大觉寺吊唁星云法师。

陆委会周五公布的新闻稿称，台湾政府极为重视佛光山订于2月13日举办“星云大师圆寂赞颂典礼”。已核发完成赴台吊唁星云大师的陆港亲友、各界寺友、信众及宗教人士，共计120人的入出境许可证。但迄今没有收到中国大陆台湾事务办公室、统战部门现职官员赴台参加赞颂典礼的申请。

至于中国大陆宗教事务局前局长叶小文的入境申请，陆委会指叶小文在2009年赴台参加“世界佛教论坛”时，曾发生民众针对他的抗议冲突事件，认为相关风险因素仍然存在，为避免引发台湾社会不必要纷扰，并确保星云大师圆寂赞颂典礼顺利圆满完成，不批准他入境。