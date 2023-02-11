中国驻欧盟使团团长傅聪：美日荷半导体出口管制不符合任何一方利益

中国驻欧盟使团团长傅聪2月8日出席欧盟智库一场活动时说，荷兰决定加入美国对中国实施的技术出口管制，不符合荷兰的利益，不符合欧洲国家的利益，在经济上也不符合美国的利益。

根据中国驻欧盟使团网站发布的新闻稿，傅聪出席欧盟智库欧洲政策中心（European Policy Center）举办的“60分钟吹风会”时，就主持人针对如何看待荷兰最近决定加入美国对中国实施的技术出口管制的提问回答说，首先，中国还没有看到有关协议的内容。他不明白为什么要搞得如此神秘。

傅聪继续说，其次，中国认为这是一个政治干预技术和商品贸易的典型案例。这不符合荷兰的利益，不符合欧洲国家的利益，坦率地讲，在经济上也不符合美国的利益，很多美国公司也在抱怨。但美国出于政治和地缘政治考虑，试图将中国排除出全球供应链或者说同中国脱钩，达到其遏制中国的目的。他认为世界不应允许这种危险趋势继续发展，否则将导致两个“平行体系”。

拜登政府去年10月公布的出口管制措施，包括严格限制美国制造商向中国客户供应最先进的芯片制造设备，或从国外购买有助提升其军事和人工智能能力的尖端芯片。

一名美国商务部官员本月1日确认，美国已同日本和荷兰达成协议，限制对中国出口先进芯片制造设备。



傅聪在活动中还谈到了台湾问题，他说，一个中国原则是中方的一条红线。他必须非常强烈地重申这一点，因为坚持一个中国原则是中国同所有其他国家，包括欧盟关系的基础。但现在一些人似乎认为任何国家都有权解释自己的一个中国原则。

他指出，欧共体的基本承诺受到了侵蚀，一些议员访问了台湾，欧盟机构的高级官员也访问了台湾，甚至出现了一些关于欧盟与台湾签署投资协议的讨论。这些都直接违背了欧共体在1975年中欧建交时做出的承诺。如果这些承诺被违背，将会从根本上改变或动摇双边关系的基础。他想提请欧盟伙伴注意这个问题的严重性。

针对主持人问，台湾是世界贸易组织的一个成员，它以观察员身份参加了世界卫生大会。如果台湾是世界贸易组织的成员，欧盟当然可以与台湾签订投资协定的提问，傅聪回答说，“不，我们不接受同台湾签署协定”。

傅聪说，台湾是以单独关税区身份加入世贸组织，不是一个国家，不能与其签署条约。这与基于条约或官方协议的双边关系不同，不是同一回事。关于台湾参与世界卫生组织问题，他解释说，台湾曾被邀请作为观察员参加世界卫生大会，是基于一个中国原则。台湾不再有权作为观察员参加世卫大会的原因，也是由于台湾拒绝承认一个中国原则。台湾因此失去了参会资格，因为世卫组织只向主权国家开放。



傅聪还说，实际上，中国并未阻止台湾开展同世界的经贸合作。中国的立场是，台湾可以（与其他组织或国家）保持经贸关系，只要这不隐射台湾拥有国家主权。这是最基本的要求，因为台湾是中国的一部分。

当主持人问，欧洲担忧中国对台湾采取愈加强硬的立场。这种担忧合理吗？傅聪说，他不认为中国很强硬。中国实际上采取的是过去几十年一贯的立场，只不过用更明确的措辞表达而已。

傅聪还说，中国不否认采取强硬立场，但每次中国这么做都是对外部挑衅的回应。最近一轮的挑衅非常明显，美国前国会众议长佩洛西访台。中国实际上要求美方叫停访问，但佩不顾中方反复交涉执意窜访。傅聪说：“你期待中方坐视主权被其他国家践踏吗？我们当然要对此作出强烈反应。但请记住，中国从来不挑事，我们是在回应挑衅。所以中国没有强硬”。

傅聪还回答了有关“双循环”战略的问题。他说，外界对这个战略的解读并不准确。关于“双循环”，中国确实强调国内市场的重要性。但中国拥有如此巨大的市场，国内消费理应成为经济发展的重要动力，这无可厚非。可这并不意味着中国要对其他国家关闭大门。

傅聪说，中国的大门只会越开越大，中共二十大响亮而明确地传递出这个声音，这是中国最权威的政策宣示。大家完全可以放心，中国的大门不会关闭，对外开放的政策还将继续。如果有变化的话，那就是中国的大门将进一步开放、高水平开放。现在中国正在讨论制度型开放，这意味着外国企业将参与标准和规章制度的制定，将以更可预测和更具法律保障的方式参与中国经济。这些对外国企业来说都是利好消息。所以中国的大门不存在关闭的风险。