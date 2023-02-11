华春莹发推批欧美媒体对“美被曝炸北溪”保持沉默

中国外交部部长助理华春莹星期五（2月10日）在社交媒体推特上发文，批评美国、欧洲媒体对“美国被曝秘密炸掉北溪天然气管道”的消息保持沉默，并配上美国前国务卿基辛格的一句名言：“做美国的敌人是危险的，而做美国的盟友则是致命的”。

华春莹在推特上写道：“华盛顿和那些‘自由且专业’的美国、欧洲媒体，一直对赫什关于北溪的爆料神秘地保持沉默。是因为他们一直都知道这件事，还是只要人们相信他们所说的故事版本，他们就不在乎真相？”

这则推文下方配图则为基辛格名言：“做美国的敌人是危险的，而做美国的盟友则是致命的”。

华春莹随后再接连发文说，这只是美国掩盖真相的又一案例，“这不是他们第一次这么做了。他们在冠病病毒溯源、新疆、网络安全......一直做着同样的事情，这样的例子不胜枚举。这只是美国试图掩盖重要真相的又一个例子，如果虚假信息有助于美国‘竞赢’其他国家，那（他们）就会散布它（这些虚假信息）。”

华春莹还在推文中说，“事实上，（此前）已经有迹象了，明显的迹象”。这则推文下方配上了两张图，一张是美海军潜水员曾在加州北部海域进行深潜训练的图片，另一张为赫什爆料文章截图。

截图内容显示，在去年2月7日距俄乌冲突爆发不到三周，美国总统拜登曾在白宫会见德国总理朔尔茨。随后的新闻发布会上，拜登称，“如果俄罗斯入侵...... ‘北溪-2’将不再存在。我们会结束这一切的。”

截图还显示，拜登作出上述表态约一个月前，美国副国务卿纽兰在国务院的一次新闻发布会上也传递了类似信息，她在回答一个问题时说，“我今天想跟你们说清楚...... 如果俄罗斯入侵乌克兰，‘北溪- 2’项目无论如何都不会向前推进了。”

