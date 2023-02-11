台陆委会：大陆吊唁团现职官员未获准入境 陆方决定取消全团行程

针对大陆国台办指责民进党阻挡导致大陆吊唁星云法师代表团无法赴台一事，台湾陆委会回应说，由中共台办、统战部、中国佛教协会组成的吊唁团因部分团员具现职官员身分未能获准入境，基于“团进团出”原则，陆方决定取消全团人员赴台行程。陆委会说，国台办指“赴台受阻责任完全在台有关方面掺入政治因素造成”的说法是企图将责任归咎台湾政府。

根据陆委会发布的新闻稿，陆委会10日晚已接获佛光山转达陆方意见，原订赴台参加2月13日在佛光山举办的“星云大师圆寂赞颂典礼”。陆委会强调，在受理佛光山提出的申请案时，并未见陆方提出包括12名官员在内的38人系以“吊唁团”形式赴台，也未表明系“团进团出”。陆委会希望相关大陆人士均能如期赴台参加典礼，与台湾民众一同缅怀追思大师一生行谊风范。

陆委会表示，政府对于佛光山举办“星云大师圆寂赞颂典礼”极为重视，欢迎相关大陆人士受邀赴台参加吊唁，并以最大善意积极协助核发星云大师陆港亲友、各界寺友、信众及宗教人士共计120位大陆人士之入境许可证。

至于12名中国大陆台办、统战部门现职官员部分，因过去曾有遭民众尾随抗议事件，仍希国台办能够先循既有联系机制联系陆委会，以利协助其在台行程顺利进行，避免衍生相关争议或纷扰，确保星云大师赞颂典礼得以庄严圆满地进行。

陆委会强调，推动疫后健康有序的两岸交流乃是政府既定政策，希望陆方停止政治操作，以务实的态度尊重双方建立的联系沟通机制，以利两岸累积善意与良性互动。

大陆国台办发言人朱凤莲星期六说，由于民进党阻挡，大陆吊唁星云法师代表团无法赴台，并指责民进党罔顾基本的人道主义，粗暴拒绝大陆吊唁团赴台，致使星云法师的后事不能圆满举办，严重伤害台湾佛光山广大信众感情。