网民指《水浒》毒害青少年应从课文中清除 浙江教育厅：是批判性阅读的好载体

有网民在浙江省政府网站留言称中国四大名著之一的《水浒》存在“恶毒污蔑丑化女性”“无原则歌颂滥杀无辜”等问题，建议把《水浒》相关内容从中小学课文和课外读物中清除出去。浙江省教育厅教研室发布长文回复说，《水浒》文学价值巨大，它也是批判性阅读的好载体，同时蕴含着丰富的教育价值。

上述网民留言称，《水浒》恶毒污蔑丑化女性，其恶毒程度到了令人发指地步，情节也极其不合逻辑，无原则歌颂滥杀无辜，毁灭人类三观的程度刷新了人类下限。留言还指，作者心理极其阴暗变态，给武松、李逵、宋江这些人渣安排善终，给予它们无限的同情，歌颂它们滥杀无辜的恶行，是其见过的最毒小说。

浙江省教育厅教研室通过浙江省政府网站“浙江省民呼我为统一平台”回复说，自古就有“少不读《水浒》，老不读《三国》”的说法，著名学者刘再复先生也认为《水浒》“蕴含着毒气和血腥气”，可见网民的顾虑与担忧是有一定道理的。

但为何将《水浒》收入中小学课文，甚至提倡整本书阅读？教育厅教研室解释说，第一，《水浒》文学价值巨大。《水浒》是中国历史上第一部用白话文写成的长篇小说，开创了白话章回体小说的先河。即便是刘再复先生，他也不否认《水浒》“是有才艺、有艺术魅力的大才子书”。《水浒》是一部非常接地气、最能反应现实与人性的文学作品，书中很多创新之处，被后世文学争相模仿。仅从文法角度来说，全书“行文如行兵”，谋篇布局非常纯熟，将草蛇灰线法运用得淋漓尽致。学生通过阅读，可以从文本的语言、人物塑造和情节设计等方面赏析作品，提升语言技能和鉴赏水平。

第二，《水浒》是批判性阅读的好载体。《水浒》价值取向与现代文明不合拍，是阅读《水浒》不可回避的问题。但阅读《水浒》是否必会造成中学生误入歧途？目前并没有证据表明当代青少年误入暴力犯罪深渊，与《水浒》有直接的因果关联。就算退一步来说，如今阅读的渠道太多太多，但单靠“堵”的方式是解决不了根本问题的。惟有理性地引导才是解决问题的关键。与随心所欲、听之任之，让学生个体“偷摸着自由阅读”相比，从另一个角度来说，《水浒》内容被选入教材，又何尝不是明智之举？正如华南师范大学教育科学学院教授、博士生导师张敏强所认为的，“《水浒》内容很有价值，应在中小学课本中保留，但是中小学生心理发展不成熟，授课老师有必要进行引导。”我们不能一味地强调其经典性而完全忽略对学生困惑的引导，也不能因为其充斥“暴力”等元素而因噎废食，应该让学生理解中国古典小说中的“精华”和“糟粕”，要以理性的态度来解读它，通过解读，实现解“毒”。

第三，《水浒》蕴含着丰富的教育价值，这其实是前面两点的延伸。《水浒》没有展现一个“正确”的世界，而是一个多样的世界。有善，有恶，有善与恶之间的种种不得已，幻想、隐忍、挣扎、妥协、反抗……一言一行背后都镌刻着人性的复杂。丰富且深刻的内核，是《水浒》被列入名著的理由，也是值得大家（包括中小学生）一读再读的根本原因。

教育厅教研室说，教学中，教师会引导学生通过《水浒》读故事、读人物、读社会、读人性，如“庙堂失序与江湖理想”“个体失路的偶然与必然”“快意恩仇与暴力滥杀”“水浒女性的是是非非”等专题探究，学生带着这些思辨性的专题，并在教师的引导下去开展深度阅读，不仅能够进入文本深处，也能培养他们的个性阅读、独立思考的能力。

教育厅教研室最后说，阅读可以丰富思想、增长才干，促进人的思想观念的现代化，但如果阅读仅仅读了文字却无思考，那么阅读就没有任何意义。学生通过批判性阅读的过程，能够有效筛选信息，“站出来”去分析思索深层意义，阅读才发挥了其真正的意义。

