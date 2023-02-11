中国近期赴日韩机票价格较2019年同期高30%以上

韩国宣布从星期六（2月11日）起恢复向中国公民发放赴韩短期签证。中日也恢复审发普通签证。不过，从票价看，近期中国赴日韩的平均票价几乎均较2019年同期高30%以上。业内人士说，这是因为目前中国大陆赴日韩的航班量恢复程度仅达到10%左右。

据澎湃新闻报道，中国旅游平台携程统计，截至目前，大陆赴韩国航班每周超60班次，始发地包含北京、广州、青岛、延吉、济南、上海等21个城市。3月2日起，青岛至釜山、西安至济州岛的直飞航班时隔三年将重新“冲上云霄”。

目前，大陆赴日本航班每周也超过60班次，覆盖上海、北京、杭州、大连、深圳、天津等17个始发城市。据携程机票获悉，多家日本航司已开始筹划近期复飞事宜，航司对与中国游客的再次相遇表示期待。

从票价来看，近期大陆赴日韩的平均票价几乎均较2019年同期高30%以上。“主要是因为航班产量较疫情前有较大差距，目前内地赴日韩的航班量恢复程度仅达到10%左右。”携程机票相关负责人表示。

疫情前，中国是日韩旅游最大客源地。数据显示，2019年来自中国（包括港澳台）的访日游客占全年外国游客人数的52.6%，其中仅中国大陆游客占比就超过30%。

“而在中国出入境政策放开后，中国游客最先涌向的是泰国、新加坡、马来西亚等国家。”携程研究院高级研究员沈佳旎表示，上述国家的旅游经济也已从中国旅客的恢复中获得了实际利好增长，在兔年春节假期，大陆赴曼谷、新加坡、吉隆坡等地的机票订单量均增长数倍以上，带动当地旅游业加速回暖，“中国旅客的出境游消费潜力尚在逐步释放中，未来这股潜力对于日韩、对于亚洲至全球旅游消费市场，都将是重要的提振力量。”

