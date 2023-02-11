夏立言：把台海和平当重要目标 没有什么困难不能化解

赴大陆访问的台湾国民党副主席夏立言星期五（2月10日）会见中共中央政治局常委王沪宁。夏立言说，从过去的历史经验来看，无论两岸关系经历多少起伏波折，哪怕彼此有再大的分歧，但只要能够继续交流对话、累积互信，以智慧化解冲突，用包容寻求共识，把维系台海和平当成重要目标，相信没有什么困难不能化解。

国民党发布新闻稿说，夏立言在会谈中首先肯定了自“连胡会”以来，到国民党执政8年期间，包括“马习会”在内的国共交流与合作成果。夏立言并对当前两岸面临的各种问题和困难，以及台湾民众的诸多关切事项，如民生经贸议题等表达国民党的立场和看法。夏立言也在最后提出未来两岸可以加强交流合作的方向和愿景，并和王沪宁交流彼此意见。

夏立言提到，就在18年前（2005年），两岸同样面临紧张情势时，中国国民党顺应两岸民众对和平的渴望，通过“破冰之旅”，化解了一触即发的两岸危局。“此后在国民党执政时期，两岸在共同的政治基础上，举行数次会谈，签署多项攸关民生福祉的协议，开启了双方和平稳定、繁荣发展的黄金时代。”

夏立言回顾，当时双方不仅定期进行“两岸事务首长会议”，后来也成功于新加坡举行“马习会”，为两岸领导人面对面平等协商、和平交流树立典范，更得到国际社会的高度肯定。夏立言说，这不但证明了过去八年中国国民党两岸政策的正确性和重要性，也是国共两党合作下，不可忽视的重大成就。

夏立言认为，这些宝贵的政治资产值得两岸共同珍视。从过去的历史经验来看，无论两岸关系经历多少起伏波折，哪怕彼此有再大的分歧，但只要能够继续交流对话、累积互信，以智慧化解冲突，用包容寻求共识，把维系台海和平当成重要目标，相信没有什么困难不能化解。

国民党在新闻稿中强调，维持两岸关系的和平稳定，促进台湾人民、两岸人民的生活福祉，一直是国民党最优先的政策目标，相信这也是当前两岸从民间到官方的共识。“国民党亦将秉持一路走来的智慧和精神，不畏艰难险阻，继续戮力推动台湾民生福祉，推动两岸交流、促进两岸和平，为两岸的发展和繁荣找到最佳的平衡点。”

