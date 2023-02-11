赖清德：台湾必须靠自己实力才有真正可靠的和平

台湾副总统赖清德星期五（2月10日）说，台湾必须靠自己的实力才有真正可靠的和平，正因不想发生战争，所以必须强化国防战力的韧性，他未来会带领民进党共同完成新的使命，确保台湾和平稳定，在两岸关系方面站稳总统蔡英文的“四个坚持”。

根据《自由时报》报道，赖清德当晚出席世界台湾客家联合总会举办的“2023客家论坛暨新春餐会”，以“信赖台湾，荣耀客家”为题演讲时强调，“客家”两字除代表族群、文化，更是一股骄傲力量，他推崇许多涵盖艺文界到政治圈的客家代表性人物，并细数台湾前总统陈水扁和现总统蔡英文执政时期推动的客家政策，盼持续发扬团结、爱乡、爱民的“义民精神”，共同守护台湾这块土地。

赖清德表示，台湾在防疫、民主、供应链上，努力赢得国际社会肯定，并成为国际的一股良善力量，台湾以前接受外国援助，现在有能力就要帮助其他国家，例如近日土耳其地震，蔡英文与许多首长和台湾人捐款赈灾，让国际看见。

谈到近日接下民进党主席，赖清德说，民进党过去带动台湾自由民主发展，现在应该为新时代完成新的使命，就是“守护台湾”，增进民主、和平、繁荣，刚好就是民进党的英文缩写“DPP”，具体做法则是拼经济、顾民生、强国防、以及保和平。

赖清德指出，近年的国际政治主旋律，就是台海和平稳定。许多重要的国际会议场合，都呼吁台海和平稳定的重要性。面对大陆威权势力，台湾并不孤单，会跟民主阵营站在一起，捍卫永续和平。然而，真正的和平应该建立在对等与尊严基础上，除透过不断对话、协商与合作外，更应强化自身的实力，所谓备战才能避战，能战才能止战。

关于两岸政策，赖清德说，2016年蔡英文当选后，提出承诺不变、善意不变、不会在压力下屈服、不会走回对抗的老路的“四不”。2020年，蔡英文则进一步提出要以和平、对等、民主、对话四原则重启两岸良性互动。2021年，蔡英文于双十节大会上也提出“四个坚持”。2014年他到中国上海访问，进一步提出两岸应透过交流，增进彼此的了解、理解、谅解、和解，以人民福祉为最重要的目标。

赖清德期许，希望未来能带领民进党完成新的使命，让台湾更民主、确保和平，将站稳蔡英文的“四个坚持”，持续推动两岸发展。

