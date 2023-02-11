连胜文：派代表访陆这种“苦差事”我们不做谁来做？

台湾国民党副主席夏立言星期五在北京与中共中央政治局常委王沪宁会面。同是国民党副主席的连胜文当晚发文说，两岸关系持续紧张，国民党必须派代表前往大陆，与对岸进行对话，作为一个负责任的政党，“这种‘苦差事’我们不做谁来做？”

连胜文在个人脸书上指，民进党的扈从、金主，甚至县市长候选人，在大陆赚了不知道多少钱，回到台湾却变脸成抗中保台的急先锋，抹红真正做事情的人，甚至刻意造成两岸冲突，来巩固自己的权力。

连胜文质疑，在民进党执政时期，两岸贸易依存度不但没有降低，还远远超过国民党执政时期，形成两岸经济紧密的唇齿关系，然而现今两岸关系高度紧张，处于冲突边缘，造成台湾企业及在台外资更大压力，连在台湾不一定会讲中文的老外都知道，两岸关系对台湾安全与经济发展有极大影响，反而当权的民进党不知道？还是说两岸濒临冲突，反而能够帮助民进党选举、巩固政权，再借由权力来攫取大量金钱利益？

连胜文说，一般百姓、中小企业、在台外资，面临经济衰退、订单缩减的痛苦，甚至战火的威胁，根本不是民进党在乎的事。他说，两岸关系持续紧张，各种国际媒体不时都有两岸即将发生战争的报道，质问“这要如何帮台湾吸引外资？甚至吸引观光客？又如何能够鼓励在台外资增加投资，安心地以台湾为基地，投入更多的资源，扩大业务，增加就业机会？如果连本地人都感到害怕，那外国人岂不是更加紧张？”

连胜文说，这就是为何国民党必须派代表前往大陆，与对岸进行对话，解决争议的一个重要因素，“协助台湾百姓及台商解决问题，这是一个困难且不讨好的工作，但作为一个负责任的政党，这种苦差事我们不做谁来做？”

