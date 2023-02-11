曹兴诚：把美国当关公把日本当妈祖 将大陆攻台可能性减至最低

台湾联电公司创办人、前董事长曹兴诚星期六（2月11日）说，最近台湾有人主张不应该做美国的棋子，这样的话说得很硬气但实在太天真了，表面上好像是站在台湾立场争取台湾利益，实际上却是去做大陆的小鬼，他认为，台湾百姓如今最聪明的选择，就是把美国视为关公，把日本视为妈祖，与美、日这两尊台湾的守护神团结合作，一起吓阻大陆冒险，将大陆攻台的可能性减至最低。

曹兴诚在脸书上写道，他10多年前和当时还在世的台湾前行政院长、前参谋总长郝柏村请教两岸问题，郝柏村向他表示在两岸局势里美国起码占有五成以上的主导权，大陆最多不会超过四成，台湾的主导权则不到一成。

曹兴诚说，现今有关“不要变成美国棋子”的说法，是要台湾在美国和大陆之间保持中立，甚至有人主张要把台湾变成瑞士这样的永远中立国，然而这种论调无疑欠缺常识而且非常危险。

曹兴诚分析，瑞士没有出海口也非欧陆交通要冲，没有地缘战略地位，此外，瑞士地形崇山峻岭，地下更是布满防御设施，可以说是易守难攻，另一方面，瑞士全民皆兵，军人平时可以带枪回家，有事马上可以进入全国动员状态。

然而，台湾的情况和瑞士几乎相反，台湾是西太平洋的交通枢纽，海洋战略地位无比重要，陆续有葡萄牙、西班牙、荷兰、明郑、满清、日本前来占领或经营，从中一方面可以看到大陆所谓“台湾自古即为中国领土”根本与史实不符，另一方面也显示台湾由于海洋战略位置重要，不可能实质中立。

曹兴诚举例，巴拿马运河、苏伊士运河、直布罗陀海峡等两侧地区，因为战略位置重要，控制权从来不可能由当地人自行决定，总是在世界强权不断角力制衡之后，才能获得妥协。

因此，曹兴诚认为，美国作为太平洋海上第一强权，维持第一岛链完整、台海通航无阻，是其国家重大战略利益，不可能让任何仇美政权控制台湾。日本也是如此，所以日本前首相安倍晋三才会有“台湾有事，就是日本有事”的说法。

曹兴诚表示，美国是民主国家，若民意同仇敌忾要求战斗，政府就必要集合一切力量求胜，不会畏缩。从第一次大战开始，美国这100多年来参战的次数可说是全球第一。

比方说，1990年8月伊拉克总统萨达姆入侵科威特。但占领七个月后，就遭到美国率联军驱逐。萨达姆给科威特带来了重大灾害，10年后自己也被美国修理而国灭身亡。

曹兴诚说，科威特的例子提醒了台湾人，未来即使大陆攻击台湾得逞，但必定触怒美国和日本民意，因此会再度被美国和日本联合收复。台湾如果全民团结、积极备战，让大陆有所忌惮，就有机会免除战争。但如果民意胆怯畏战，反而会刺激大陆冒险。

曹兴诚表示，台湾百姓如今最聪明的选择，就是把美国视为关公，把日本视为妈祖，与美、日这两尊台湾的守护神团结合作，一起吓阻大陆冒险，将共军犯台的可能性减至最低。

曹兴诚指出，台湾民间有所谓“养小鬼”的行为，养鬼者利用小鬼以阴暗手段为非作歹，而大陆在台湾内部也养了许多小鬼，或当间谍、或搞分化、或吹捧大陆、或挑拨台美台日关系。现在炒作“台湾是美国棋子”，就是希望台湾民众降低对美国的好感，进而减少台美合作，无疑是挑拨离间和“小鬼”行为。

曹兴诚最后强调，那些要求不做美国棋子的说法，看起来似乎是站在台湾立场、争取台湾利益，实际上是叫大家不要拜关公、妈祖，而去做大陆的小鬼，台湾民众对此千万不可上当。

