首个大陆至香港点对点旅行团抵海洋公园

首个大陆至香港海洋公园点对点旅行团星期六（2月11日）经莲塘口岸抵达。该团负责人认为，生意额可能等到暑假才能恢复到疫情前六、七成的水平。

根据《星岛日报》报道，该团早上8时半在莲塘口岸集合，乘坐旅游巴士前往海洋公园，旅行社安排巴士于下午5时接载团员返回莲塘口岸，团员可以随团离开，也可留港。

团员巫先生一家三口到公园 ，他说自己三年没来过，今天旅行团是首发，而且是第一次从莲塘口岸直到，所以来公园体验一下。虽然他随团到港，但他不打算随团离开。他说今晚会在公园酒店住宿一晚，明日计划去香港仔、中环等地方走一走。他还提到小朋友心情兴奋，从星期五晚上便很期待。

港澳诚信游经理陈博斐受访时说，生意恢复到疫情前，类似于2018年水平可能比较难，可能等到暑假才恢复至差不多2018年六、七成的水平。他还说，莲塘口岸从疫情期间启用之后，一直都没有旅客使用过，由于口岸通关非常方便，因此才决定这一趟行程由莲塘口岸出发。另外，他表示公司也和海洋公园有多年合作关系，加上最近天气不错，民众对于港澳这种出游的热情也比较高，于是选择海洋公园作为出游的首发目的地。

陈博斐说，旅行团的反应热烈，本身有约170人左右报名，不过由于部分旅客在签证上有问题，没法参与，最后成团只有140人。而旅行团导游尹先生则说，莲塘口岸方便一地两检，也有旅游巴停车场，方便旅客上下车。

