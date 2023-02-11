浙江杭州市长：充分肯定平台经济作出的卓越贡献

浙江省杭州市市长姚高员在星期五（2月10日）召开的全市平台经济健康高质量发展座谈会上充分肯定长期以来平台经济为杭州发展所作出的卓越贡献，并希望平台企业在引领发展上大显身手，做强一批“新势力”企业。

根据“杭州发布”微信公众号消息，上述会议解读了“杭州市关于促进平台经济健康高质量发展”若干政策内容，阿里巴巴集团、蚂蚁集团、网易集团、微拍堂、无忧传媒、微医集团、顺丰速运、曹操出行等企业代表作交流发言。市委人才办、市经信局、市市场监管局、市商务局、市税务局等部门作现场回应。

姚高员在会上充分肯定长期以来平台经济为杭州发展所作出的卓越贡献。希望平台企业以自身高质量健康发展助推杭州高质量发展，在引领发展上大显身手，攻关新技术、创新新业态、抢占新赛道、培育新面孔，做强一批“新势力”企业。

中国官方去年12月召开的中央经济工作会议中缓和对以平台企业为首的民营企业的态度，并要求支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

中共浙江省委书记易炼红去年12月18日调研阿里巴巴集团时，强调要推动平台经济规范健康持续发展和引导资本健康发展。杭州市人民政府与阿里巴巴集团上月10日签订全面深化战略合作协议。