新城控股联席总裁失联 曾在万达工作17年

市值463亿元人民币（约90亿新元）的中国地产集团新城控股联席总裁曲德君失联，他曾在大连万达集团任职17年。

新城控股星期五（2月10日）晚公告称，近日，公司暂时无法与公司董事、 联席总裁曲德君取得联系。截至目前，公司尚未能了解到具体原因。

公告强调，公司经营决策机制健全、管理规范，前述事项不会对公司经营活动产生影响。经自查，公司目前各项工作均正常开展，生产经营活动有序推进。

综合澎湃新闻、每日经济新闻等报道，新城控股表示，曲德君失联与公司无关。加盟新城前，曲德君曾在大连万达集团任职17年。万达集团2月10日晚表示，对此事不作回应。

报道引述接近万达的人士称，据了解，目前曲德君正在配合调查，事涉其在万达任职期间。但另有接近万达的知情人士向媒体表示，“应该与万达关系也不大，毕竟已经离开了这么多年。”

有新城内部人士向多家媒体透露，曲德君失联，经公司初步调查应该是个人原因，如果后续经过进一步调查，发现其失联原因与公司相关，会按照相关要求公告披露。

公开资料显示，曲德君最近一次公开露面是1月16日在厦门参加一场签约仪式。

根据公开资料，曲德君加入新城控股前，曾在万达集团工作17年，自2002年9月至2019年5月，曲德君历任大连万达长沙武汉商业管理公司总经理、万达商业管理有限公司副总经理、大连万达总裁助理兼商业管理公司总经理、万达商业地产副总裁、万达商业地产执行总裁。2016年10月，万达网科从万达金融集团分拆独立出来之后，曲德君任职万达网科总裁。除了负责万达商业之外，曲德君还是万达海外的核心成员。拥有15年以上地产开发及企业融资经验，商业地产相关经验丰富。

2019年7月，曲德君加入新城控股，现任新城控股董事、联席总裁。

据新城控股官网，该集团是跨足住宅地产和商业地产的综合性房地产集，截至2022年上半年，公司总资产超5148.83亿元人民币（约1006亿新元）。

