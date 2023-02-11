游锡堃提醒国民党勿与虎谋皮

率团访陆的国民党副主席夏立言与中共政治局常委王沪宁会面，台湾立法院长游锡堃提醒国民党不要再“与虎谋皮”，并称国共内战至今，国民党被中共欺骗不知多少次，应记取历史教训。

据台湾ETtoday新闻云报道，游锡堃星期六（2月11日）出席研讨会受访时作上述表示。

针对王沪宁与夏立言会谈时，提及“新时代党解决台湾问题的总体方略”，游锡堃说，中共对于侵略台湾无所不用其极，他希望台湾团结，想办法守护民主与自己的生活方式，不要与虎谋皮。

游锡堃认为，如果台湾自己团结，就不用怕北京会主导局势，北京最怕的就是民主，台湾若要保护自己的民主与生活方式，一定要想办法自己防卫自己。

他还说，跟中共谈就是与虎谋皮，“国民党难道不知道，国共内战到现在，他们被中共欺骗了多少次吗？他们都不记得这个历史吗？”

此外，美国国防部印太事务助理部长拉特纳（Ely Ratner）9日表示，五角大楼评估大陆在2030年前不会大举犯台。游锡堃说，尊重任何人的分析，但他引述孙子兵法“勿恃敌之不来，恃吾有以待之”，强调台湾应做好自我防卫，“我们够强，人家不敢来侵犯”，守护得来不易的自由民主。

夏立言2月8日率团启程访问大陆，先后与大陆国台办主任宋涛、王沪宁会面，夏立言行前曾强调，此行没有政治上的目的，是去关怀民生、对话、沟通。

但执政的民进党连日来抨击夏立言等人此行“朝共”，可能落入大陆强制性政治框架，给“一国两制台湾方案”背书，并为国民党主席朱立伦参选2024年总统投石问路。