河南规定未经省长批准 副省长不出席剪彩、奠基等活动

河南省政府发布政府工作规则，为政府主要负责人划线，明确规定未经省长批准、副省长不出席各种节会、展会，不出席各类剪彩、奠基活动及论坛等。

河南省政府官网2月7日发布《河南省人民政府工作规则》，从履行政府职能、推进政务公开、健全监督制度、工作纪律、廉政和作风建设等方面为省长、副省长、秘书长及省政府各部门主要负责人划定工作规则。

《规则》称，未经省长批准，副省长不出席各种节会、展会和节庆活动，不出席非兼职部门召开的工作会议，不出席各类剪彩、奠基活动和庆祝会、纪念会、表彰会、博览会、研讨会及各类论坛等。

据微信公众号“政知道”消息，这已不是河南省首次对副省长出席剪彩、论坛、奠基等活动进行规范。

河南省政府在2017年2月曾召开会议，讨论《关于改进作风狠抓落实的规定》，河南省政府决定，减少会议陪同、公务陪同，简化接待。其中特别提出，今后省长到基层调研，省辖市主要负责人不陪同。此外，未经省委批准，副省长一律不出席各类剪彩、奠基活动等。

对比前后两次规定，河南省副省长需报批出席的活动类型增加了“非兼职部门召开的工作会”“表彰会”“各类论坛”等，另外报批对象由省委改为省长本人。

更早前，河南省政府在2008年也曾出台《河南省人民政府省长副省长内事外事活动制度》。

《制度》规定，邀请省长、副省长出席会议、活动需要严格履行申报程序。省长、副省长不直接接受邀请。而且，如果副省长要出省参加会议、活动，必须向省长报告。

在精简会议方面，河南省此次印发的《规则》明确，省政府及各部门召开的工作会议，要减少数量，控制规模，严格审批；减少省辖市政府、济源示范区管委会、航空港区管委会、县（市、区）政府、省政府各部门陪会，通知主要负责人参会的，须报经省长批准。

在政务公开方面，《规则》明确，对涉及特别重大、重大突发事件的政务舆情，最迟要在5小时内发布权威信息，在24小时内举行新闻发布会，并根据工作进展持续发布权威信息，有关地方和部门主要负责人带头主动发声。

《规则》还包括，要建立健全利益相关方、公众代表、专家、媒体等列席政府有关会议的制度，增强决策透明度。省政府全体会议和省政府常务会议讨论决定的事项、省政府及各部门制定的政策，除依法需要保密的外，应当及时公布。