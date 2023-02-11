中灾协吁国内尚未启程救援队取消或中止计划

中国灾害防御协会发布倡议书，因土、叙地震救援进程已达到第五天，生存机会大大下降，呼吁中国国内尚未启程的生命救援队伍立即取消或中止行动计划。

中国灾害防御协会网站星期六（2月11日）发布《关于土耳其地震转入紧急赈济阶段的倡议书》。

倡议书说，土耳其、叙利亚特大地震灾害发生以来，部分会员单位和多支社会救援队伍不畏艰险、不远万里开赴灾区开展人道主义救援工作，用行动弘扬了中国人民热爱和平、尊重生命、真诚相助的大国责任。

但救援进程已达到第五天，因低温等环境因素，生存机会已经大大下降，灾区也已经全面转入紧急赈济安置阶段。

为了不再给受灾国增加负担，避免各种风险隐患，灾害防御协会地震应急救援专业委员会呼吁国内尚未启程的生命救援队伍立即取消或中止行动计划，冷静、理性、克制，以人道实际需求为优先，以更科学、实际的行动践行使命。

土耳其和叙利亚的大地震在星期五（2月10日）进入第五天，死亡人数已经上升到2万2000人。

中国政府在2月7日宣布向土、叙两国提供紧急援助，首批将向土耳其提供4000万元（人民币，下同，约800万新元）紧急援助，向叙利亚方面提供3000万元紧急人道主义援助。同时，中国社会各界也向土、叙两国伸出援手。

据中国国家国际发展合作署消息，中国政府援助土耳其抗震救灾首批物资4万条毛毯2月11日清晨从上海浦东机场启运，中方援助的1000套棉帐篷、心电图机等物资近日也将分批发运。

