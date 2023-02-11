陈国基：宪法和基本法为香港长期繁荣稳定提供最有力保障 

香港政府政务司司长陈国基接受新华社采访时说，宪法和基本法共同构建了特区宪制基础和秩序，为香港长期繁荣稳定提供了最有力的保障。

陈国基说，香港正加紧贯彻落实中共二十大精神，并按照特区行政长官李家超2022年施政报告描绘的发展蓝图，进一步提高治理水平，融入国家发展大局，提升自身竞争力，在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的事业中，发挥香港所长、贡献国家所需。

陈国基认为，宪法和基本法共同构建了特区宪制基础和秩序，为香港长期繁荣稳定提供了最有力的保障。自己领导的“宪法和基本法推广督导委员会”正集中围绕相关主题，如“先有宪法才有基本法、先有‘一国’才有‘两制’”“香港特区的高度自治权源于中央授权”“国家安全、你我有责”等，采用线上线下多元手法开展全港性宣教，其中重点对象是学生、教师、青年和公务员等特定群组。

陈国基说，为了提高治理水平，特区政府至少有三方面的重点工作。一是在落实行政主导体制的前提下，推动行政、立法机构之间持续良性互动。“除了立法会前厅交流会，我还与立法会内务委员会主席及副主席定期会面，各主要官员也会主动与议员沟通，做到议而有决、决而有行。”

二是贯彻“以结果为目标”的精神，并就指定项目订立绩效指标，以便监督进度和成效。“抢人才”是香港未来经济和社会发展的重要保障，该工作由陈国基领导。“我们就为此订下了绩效指标。”他说，近期，“人才服务窗口”在线平台已经运行，现有多项输入人才计划得到了优化，全新的“高端人才通行证计划”也已推出。

三是优化公务员管理制度。陈国基说，香港国安法实施及完善特区选举制度后，“爱国者治港”原则得以落实，社会对公务员的期望不断提高。特区政府有必要更新《公务员守则》，确保公务员团队认同一套共同信念和操守准则。此外，公务员培训赏罚制度、动员机制等也将会强化优化。

“未来五年是香港由治及兴的关键期。”陈国基说，“香港除了作为见证者、受惠者外，也须更深、更广、更好地发挥参与者、贡献者的角色。”

他说，“更深”就是香港要令“一国两制”事业在香港的根基更加深厚。特区政府会继续做好“三个落实”——落实中央全面管治权、落实“爱国者治港”原则以及落实特区维护国家安全的法律制度和执行机制。

“更广”就是要拓展更广阔的合作领域。特区政府将更主动对接国家战略，推展短、中、长期举措，增强香港发展动能。“更好”则是要令香港市民的生活变得更美好，彰显香港在“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针下维持繁荣稳定。

“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。我对这句话感受很深。”陈国基说，解决“住”的问题是特区政府施政重中之重。特区政府正在采取一系列“提量、提速、提效、提质”措施，造地建屋，比如推出全新“简约公屋”。

港府政务司领导着九个政策局。陈国基说，他会统筹好相关政策局，大家互相合作、继续努力，共同服务好市民，解决好民生问题。

