中国稀土回应是否布局海外：具体规划尚未最终确定

中国稀土行业进一步深度整合开启。据中国稀土集团旗下唯一上市平台“中国稀土”最新公告披露，公司于2月9日接受了20余家机构调研。被问及是公司是否有布局海外稀土资产的计划，除收购江华稀土项目外，是否还有其他资产收购计划时，中国稀土方面表示，现阶段，公司具体产业布局规划尚未最终确定，后续将围绕做强上市平台“新引擎”、打造稀土行业资本市场表率标杆的目标要求，努力做好相关工作。

根据澎湃新闻报道，中国稀土集团成立不到1年之后，五矿稀土股份有限公司正式将公司名变更为“中国稀土集团资源科技股份有限公司”，证券简称由“五矿稀土”变更为“中国稀土”。作为中国稀土集团旗下唯一上市平台，中国稀土的动向备受关注。

在更名为“中国稀土”2个月后，公司公告此前披露，2022年12月29日，公司与五矿稀土集团有限公司（下称“五矿稀土集团”）签署了《附条件生效的股权收购协议》，协议约定公司拟以非公开发行股票募集的部分资金购买五矿稀土集团持有的江华稀土94.67%股权。鉴于五矿稀土集团为公司的控股股东，该交易行为构成关联交易。

这也是更名后上市公司涉及的唯一一次资产布局动作。中国稀土认为，江华稀土矿山是全国单本离子型稀土开采指标最大的矿山项目，是“国家级绿色矿山试点单位”中第一家离子型稀土矿。收购江华稀土（包含兴华稀土）有助于公司完善稀土产业链条，强化上市公司的资源端保障并巩固自身稀土行业地位，提升核心竞争力，增强公司在市场波动下的抗风险能力，同时较好推动控股股东、实际控制人履行关于解决同业竞争的相关承诺。

未经审计的财务数据显示，截至2022年12月31日，江华稀土总资产108468.46万元（人民币，下同，约21190万新元），净资产98775.06万元。2022年1-12月，江华稀土实现营业收入70153.81万元，净利润32196.55万元。

对于公司的发展目标及战略规划，中国稀土称，随着中国稀土集团专业化整合工作的持续推进、稀土产业链高质量发展改革工作的不断深入，公司将在合规运营的基础上，进一步把握历史发展机遇，依凭中国稀土集团资源保障、绿色环保、科技创新、贸易流通等方面优势，进一步推动上市公司绿色、创新、高质量发展。

其同时提到，未来，中国稀土将协同中国稀土集团产业规划积极推动内外部稀土资产整合重组，做强做优做大稀土主责主业，努力成为专业优势明显、质量品牌突出、市场影响力大、核心竞争力强的行业龙头上市企业，进一步推动实现中国稀土产业高质量发展。

中国稀土集团2月10日也发布消息，集团在2月9日与中国地质调查局在北京签署战略合作协议。自然资源部党组成员、中国地质调查局党组书记、局长李金发，中国稀土集团党委书记、董事长敖宏见证签约，并就协同提高战略矿产资源安全保障能力、深化产业合作高质量共赢发展进行座谈交流。

敖宏表示，在中国稀土集团起航之年，始终以建设创新驱动的世界一流稀土产业集团为目标。强化地质调查在资源开发利用中的基础性作用，有利于提高供应链安全供给水平和产业链高质量发展。希望双方在发扬传统合作优势的基础上，进一步加强交流对接，在互利共赢中引领行业高质量发展，支撑国家战略资源安全保障。

中国稀土集团于2021年12月23日正式成立，该集团的成立意味着中国稀土行业的进一步深度整合开启。集团是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司为实现稀土资源优势互补、稀土产业发展协同，引入中国钢研科技集团有限公司、有研科技集团有限公司等两家稀土科技研发型企业，按照市场化、法治化原则组建的大型稀土企业集团。组建后的中国稀土集团属于国务院国资委直接监管的股权多元化中央企业。

稀土是17种金属元素的统称，素有“工业味精”之美誉，是中国重要的战略矿产资源。稀土已被广泛应用于国防军工、航空航天、特种材料、冶金、能源和农业等诸多领域。据《中国制造2025》，中国未来着重发展的高端装备制造、新能源、新材料产业、新能源汽车产业等重点制造领域都和稀土有密切的关系。

