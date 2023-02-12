尹力见夏立言 称北京将举办首届两岸中华文化峰会

中共政治局委员、北京市委书记尹力星期五（2月10日）与国民党副主席夏立言会面时说，北京今年将举办首届两岸中华文化峰会，以加强文化领域交流，营造“两岸一家亲”的友好氛围。

据《北京日报》报道，尹力对夏立言率团来访表示欢迎，并介绍了北京市经济社会发展和推动京台交流合作情况。

尹力说，北京近年来对台交流合作持续深化，坚持举办京台科技论坛，聚焦高新技术产业和高端服务业等，不断加强经济领域交流合作；开展两岸青年峰会、高雄·北京特色周等活动，今年还将举办首届两岸中华文化峰会，不断加强文化领域交流，积极营造“两岸一家亲”的友好氛围。

尹力提到，希望夏立言和各位朋友一道，坚持“九二共识”，共同推动两岸交流对话，为增进两岸同胞福祉、促进两岸关系和平发展发挥更加积极的作用。“我们将不断拓展与台湾在教育、科技、产业、文化等领域的交流合作，进一步落细落实各项惠台政策，支持更多台湾同胞参与北京建设发展”。

大陆国台办副主任陈元丰，北京市委常委夏林茂、杨晋柏、赵磊也参加这场会面。

尹力去年调任北京市委书记前是福建省委书记。《联合报》报道认为，他因此对涉台事务与许多台商都熟悉。

中央社引述一同参与会面的国家政策基金会资深顾问赵春山说，尹力在俄罗斯念医学，也曾在美国哈佛大学当过访问学者；他与尹力交谈时曾用俄语和英语，并形容见面氛围融洽。

