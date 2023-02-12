中国1月贷款激增4.9万亿元人民币 创历史新高

中国央行星期五（2月10日）公布，1月份贷款增加4.9万亿元（人民币，下同，约9600亿新元），社会融资规模增量为5.98万亿元，月底社会融资规模存量同比增长9.4%，同时广义货币供应量（M2）同比增长12.6%。

据道琼斯通讯社报道，和前值比，新增人民币环比暴增2.5倍，突破去年1月份的历史最高3.98万亿元，创出历史新高；同时，社会融资规模增量飙升3.56倍，仅次于去年1月份的历史最高6.18万亿元，为历史次高；M2增速提高0.8个百分点，创2016年4月份（当时为12.8%）以后的新高；不过社会融资规模存量同比增速进一步放缓，为连续第四个月放缓。

报道称，这显示防疫放开后中国平稳度过感染期，居民生活和企业生产回归正常，同时，政策发力显效，企业和居民预期改善，加上银行年初“早投放、早受益”的理念驱动，中国经济正大步迈向复苏的道路上。

此前12月份人民币贷款增加1.4万亿元，社会融资规模增量为1.31万亿元，月末社会融资规模存量同比增长9.6%，同时M2同比增长11.8%。

同时，1月份新增贷款和M2增速也明显高于预期。

根据《华尔街日报》对经济学家的一项调查，中国1月份的新增银行贷款可能从去年12月份的1.4万亿元增至4.2万亿元，1月末M2余额同比可能增长11.5%。

中国央行同时公布，1月底狭义货币（M1）同比增长6.7%，增速分别比上月末和上年同期高3个和8.6个百分点。流通中货币（M0）同比增长7.9%。

此前12月底M1同比增长3.7%，增速比上月末低0.9个百分点，比上年同期高0.2个百分点；M0同比增长15.3%。