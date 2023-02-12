《狂飙》修改删除涉毒演员戏份

在中国大热电视剧《狂飙》中饰演毒贩的演员含笑，最近因被网民指曾涉毒在互联网上引起哗然。《狂飙》剧组对此回应说，将对含笑的参演片段进行修改删除，并强调始终秉持对涉毒零容忍的态度。

综合中新网、网易娱乐等报道，含笑曾涉毒的消息星期六（2月11日）在微博传开，《狂飙》剧组随后在当晚发布的声明中证实了此事。

据《狂飙》官方微博，《狂飙》剧组在声明中写道，含笑在剧组筹备阶段以“韩朴俊”的名义进行了简历投递，剧方鉴于他有较多演出经历，同意作为特约演员出演，“目前我方正对涉及该演员的相关片段进行修改删除”。

《狂飙》剧组也说，始终秉持对涉毒零容忍的态度，“并保留对其及涉及该演员聘用的相关环节进行追责”。

含笑星期天（12日）凌晨在微博发文向《狂飙》剧组道歉。他说：“当时因为颈椎疼痛难忍，加之对新型毒品的认知不清导致误食，为此我接受了治安行政拘留数日的处罚，从此我的天塌了......我想向剧组深表歉意，向所有喜欢这部剧的朋友们道歉，向所有曾经支持和喜爱过我的朋友们道歉，向所有奋战在缉毒一线的民警道歉。”

据报道，含笑在90年代曾凭借歌曲《飞天》走红，后转型为演员，曾出演过《九州·海上牧云记》、《长安十二时辰》、《猎狼者》等。

公开资料显示，《狂飙》是由中央电视台、爱奇艺出品，中央政法委宣传教育局、中央政法委政法综治信息中心指导拍摄的反黑刑侦剧。该剧于1月14日播出后话题度不断，并收获不少好评。