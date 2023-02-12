中国多地以签承诺书、集体婚礼等应对高价彩礼问题

中国多地举办或打算以签承诺书、谈话教育，或组织集体婚礼形式，以解决高价彩礼问题。

据中国澎湃新闻星期天（2月12日）报道，江西吉安市遂川县戴家埔乡30名适龄未婚女青年集体签订了抵制高价彩礼承诺书。戴家埔乡也针对高价彩礼问题，召开适龄未婚女青年座谈会。

省会南昌将在3月8日国际妇女节举办“不要彩礼要幸福”百对新人集体婚礼。

《南昌日报》星期五（10日）报道，新人们将从四个幸福隧道入场，穿越移风易俗宣导隧道，一对对地牵手跨过马鞍，并进行拜天地、挑盖头等环节，为双方父母敬茶，集体宣读“不要彩礼要幸福”倡议承诺书，共饮合卺酒。

这场集体婚礼对象为在南昌工作或有南昌户口，2021年至2023年在民政部门领取了结婚证，但未在南昌举办婚礼，且未收彩礼或少收彩礼的新婚夫妻。这项活动不收取新人任何费用，并将免费为新婚夫妇化妆，赠送新人礼服及集体婚礼活动光盘。

丰城妇女联合会则在上个月16日主办“抵制高价彩礼，倡导文明新风”主题宣讲活动，通过典型案例阐明高价彩礼的危害，并宣读了“抵制高价彩礼，倡导文明新风”倡议书。会昌县则让新人签订移风易俗承诺书。

江苏沭阳县在星期五（10日）举行了沭阳小大姐新时代文明婚恋倡导实践活动暨寻找最美丈母娘启动仪式，适龄女青年代表在现场作出拒绝高额彩礼承诺。“小大姐”是沭阳方言中对未婚女性的称呼。