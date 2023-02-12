《人民日报》称美式民主的强大只是幻象

中国官媒《人民日报》发文批评美国政治制度，称美式民主已尽显病态与颓势，强大只是幻象。

《人民日报》星期天（2月12日）发表署名“钟声”的评论文章，题为《美式民主所谓“强大”只是幻象》。

该文写道，长期以来，美国总是自诩为民主灯塔。即使是面对愈演愈烈的金钱政治、政治极化、社会撕裂、贫富分化、种族歧视、枪支暴力等问题，“美国政客也能睁着眼睛说瞎话，宣称‘民主国家已经变得更强大，而不是更弱’。”

文章称，在美式民主已尽显病态与颓势的当下，美国政客仍在做着“山巅之城”的迷梦。

该文从几方面批评美国民主制度，称“美式民主是建立在资本基础上的富人游戏，金钱是美国政治的硬通货”、“美式民主标榜权力制衡，却日益陷入党派纷争的旋涡”、“美式民主失序引发的乱象不断上演，让人们对其信心持续下降”。

文章称，美式民主弊病丛生，离民众所希望的高质量治理越来越远。但时至今日，美国似乎一点也没有表现出自我纠偏的愿望和能力。事实越来越证明，美国从来不是民主的优等生，更遑论民主典范了。

文章最后写道，美国政客与其沉迷于自欺欺人，将民主政治化、工具化、武器化，到处干涉别国内政，不如早日正视自身制度的结构性缺陷，做些有利于美国人民和世界人民的事。