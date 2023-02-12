大陆团取消赴台吊唁星云大师 蒋万安：应持开放态度

对于中国大陆代表团取消了赴台湾吊唁星云大师的行程，台北市长蒋万安回应，“我们应该抱持开放的态度”。

综合《联合报》、《自由时报》报道，蒋万安洗星期天（2月12日）到高雄佛光山悼祭星云法师。他说，星云法师有宏观的国际视野，主张“思想要国际化”、“学习要现代化”等等，并强调星云法师的智慧和开示让自己很受用。

蒋万安也提到儿时曾到过佛光山，并说近日看到报章刊登前台湾总统蒋经国到佛光山的照片，让他更能感受到和佛光山有深厚的渊源。佛光山说，蒋经国在佛光山开山初期曾四次到访。

蒋万安还回应媒体提问关于大陆代表团取消赴台吊唁星云法师一事。他说，希望基于人道，各界都可以来表达哀悼，而这样的心意不分任何国界，任何人都应该可以前来。

蒋万安进一步说，星云法师的精神在世界各地都深受信众们感念，呼吁政府应该抱持开放的态度。

据中国大陆国务院台湾事务办公室官网消息，国台办发言人朱凤莲星期六（2月11日）说，应佛光山邀请，大陆国台办、国家宗教局、中国佛教协会及江苏省等组成吊唁团，计划于2月11日至14日赴台吊唁。

她说，吊唁团38人在佛光山协助下循正常途径统一办理赴台手续，并按计划于11日早上到首都机场集合准备出发，却因民进党阻挡无法成行，因此将调整行程，星期日（2月12日）改赴佛光山祖庭江苏宜兴大觉寺吊唁星云法师。

今年44岁的蒋万安是台北史上最年轻的市长。蒋万安的父亲、总统府前秘书长蒋孝严是蒋经国庶出之子，原从母姓“章”，2005年3月，蒋万安才随父亲认祖归宗改姓“蒋”。