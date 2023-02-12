老红军、长征路上年龄最小的战士、中国元帅贺龙的外甥向轩因病医治无效，于周五（2月10日）下午在成都逝世，享年97岁。

据澎湃新闻报道，向轩1926年3月出生于湖南省桑植县，母亲是贺龙元帅的五妹贺满姑。“解放军报”微信公众号去年5月曾以“7岁参军，9岁长征，这名96岁老红军曾是长征路上年龄最小的战士”为题刊文介绍了向轩的事迹。

文章介绍，“我的母亲是贺满姑，满意的满，姑娘的姑。她是贺龙的妹妹，排行老五……”

上世纪20年代，贺龙的大姐贺英在丈夫牺牲后，与妹妹贺满姑率领地方群众武装继续开展斗争。1928年，因被叛徒出卖，贺满姑被捕入狱，连同她的三个孩子一起被关进大牢。贺英设法买通监狱看守，把向轩兄妹三人救了出来。

母亲牺牲时，向轩只有两岁。此后，向轩跟着大姨贺英生活。1933年5月，因叛徒告密，游击队驻地被敌军重兵包围，贺英负伤牺牲。向轩一路辗转找到红军，找到大舅贺龙，留在队伍里成为一名红军战士。1935年11月，红二、六军团1.7万余人，在贺龙率领下从湖南桑植开始长征。年仅9岁的向轩成为长征路上年龄最小的战士。

1936年10月，10岁的向轩跟着队伍结束长征，后来留在延安补习文化课。两年后，14岁的向轩还是如愿前往抗日一线，在358旅警卫连任副连长。