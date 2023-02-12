中国多地回应新医改“个人吃亏”

中国新一轮医保改革正在铺开。很多人认为，医保改革后账户余额变少了，进而对新政策的公平性产生质疑。连日来，中国各地医保局纷纷发布政策解读，回应质疑和不满。

据顶端新闻报道，梳理发现，对本次医保改革反应强烈的两个群体是退休人员、灵活就业人员。退休老人多患有慢性病，经常就医拿药，对个人医保账户较为敏感，直接感受到个人账户减少、报销门槛提高等问题；部分地方的灵活就业人员直接不建立个人账户，心理落差较大。

相对而言，年轻人由于就医频率低等原因，对医保改革带来的变化关注较少。记者联系到武汉市三位约30岁的国企职工，他们均没有关注到医保变化。

面对争议，湖北省武汉市医保局2月9日回应称，改革原因系此前的统筹基金保障住院和门诊大病，个人账户保障门诊小病模式，出现了参保职工“有病的不够花，没病的用不了”的情况。一方面，全市60%以上的个人账户沉淀资金趴在年轻和健康群众的账户中；另一方面，退休和患病群众的个人账户结存不够使用，门诊个人自费负担较重。

对于有参保职工称改革后“个人账户划入少了，吃亏了”，武汉市医保局回应称，改革后，从当期看，大部分参保职工的个人账户划入会减少；从长期看，所有参保职工都增加了此前没有的普通门诊待遇，特别是患病群众和老年人受益更多。

此外，2月6日，西安市医疗保障局相关人士回应，改革后个人账户每月新增划入额度有所减少，但并不意味着个人会吃亏。首先改革后，参保人缴费负担不变、个人账户的历史积累额不变，仍然归个人使用，还可以在家庭成员之间共济使用，同时，支付范围也进一步扩大，能够惠及到更广大参保人员。此次改革，不仅没有影响参保人以往的待遇，还新增了普通门诊统筹待遇。

中国国务院办公厅2022年4月出台《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》。随后，各地纷纷出台了配套的实施意见，并落地实施。

对于本轮医保改革背后的逻辑，上海创奇健康研究院创始人和执行理事长、原中欧国际工商学院访问教授、原中欧卫生管理与政策中心主任蔡江南说，中国设立职工医保时，学习新加坡经验，分为共享账户和个人账户。这是历史遗留问题，即中国在经济不够发达，医保经费不是很足的情况下，过早地设立了个人账户，把相当一部分钱给分流出去了，不具备参与保险的风险共担功能。从全国范围来看，目前造成了个人医保账户结余和共享账户的结余体量比较接近的问题，也就是说，个人账户结余的体量相当大。

但是因为中国目前各地方有数百家的医保基金，缺少全国的统一医保管理机构，所以医保资金的盘子很分散。这造成经济发达地区统收的共享账户可能还有结余，但经济欠发达地方的共享盘子就出现了赤字。

要解决这种问题，蔡江南说，一直以来，政府、专家都考虑如何将个人账户当中的钱调动起来，参与风险分担。各地已经有不同的尝试，如上海允许个人账户支付长期护理险。也有地方允许支付惠民保，在药房购买药品，允许个人账户结余的钱在家庭内部共享等。

目前的问题是历史原因造成的，也不能够一次性取消，因为触动民众的既得利益，就会引起不满。直接减少个人账户的投入，会在受保人的心理上造成一种被剥夺感，钱少了，大家就会认为自己的奶酪被动了。

