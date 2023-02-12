港财政司长希望新预算案能为香港复苏提供稳定铺垫

香港财政司长陈茂波希望，新一年度的财政预算案能为香港的复苏提供稳定的铺垫和引领，并透过积极投资未来，为香港开拓更广阔的发展空间。

陈茂波星期天（2月12日）在博客上写道，他和同事们正努力敲定预算案的内容，并说每年筹备预算案都充满挑战，而挑战的背景和内容都不尽相同。

陈茂波说：“今年的挑战在于经济在乍暖还寒之际、复苏势头还需要加固之时，我们如何一方面稳住民生和经济、增添发展动能、谋划未来；另一方面要保持财政纪律，维持公共财政的可持续性，当中需要创意和适当的平衡。”香港将在2月22日发表新财政预算案。

他指出，经济渐渐恢复，失业率也逐步回落至较低水平，但不少行业面对着招聘困难，并认为这着实需要加快积极处理。

陈茂波写道，经过前段的低迷期，经济、社会、企业和个人都需要休养调息。“我们相信，经过压力、锻炼和适当调息，社会和经济也有望像身体一样达致‘超量恢复’，变得更有韧力和爆发力，整体表现将攀上更高的新台阶。”

自香港本月初全面恢复与中国大陆及国际的便捷往返后，陈茂波说，访港旅客人数正逐步增加，但与疫情前比较仍有颇大的距离。不过，他预计旅游、零售、餐饮、运输物流等行业，将随着社会复常逐步重拾增长。