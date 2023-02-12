广西南宁房贷年龄期限可延至80岁

中国南宁多个楼盘对外宣称“住房按揭贷款年龄期限可延长至80岁”，南宁多家银行星期六（2月11日）介绍，目前已有部分银行在执行。

据南国早报微信公号消息，星期五（10日）深夜，一则“南宁房贷年龄期限可延长至80岁”的信息在南宁人的朋友圈热传。记者星期六（11日）走访南宁五象新区、青秀区、兴宁区的多个楼盘发现，至少有八个楼盘在宣传这一房贷新政策。

正在玉象路一楼盘售楼部看房的曹先生说，他年近60岁，此前难以贷款买房，但当天从置业顾问处了解到，按新的房贷政策，他可以正常申请至少20年期限的房贷，这让他有些心动。

良玉大道一楼盘售楼部已打出了“再添利好，购房贷款年龄最长可到80岁”的宣传语。置业顾问小玉说，该楼盘与中信银行进行合作推出了该项房贷政策，只要征信正常，男女购房者均可享受。

随后，记者向中信银行南宁分行求证，该行个贷部工作人员证实确有其事。

该行星期五已下发通知，正式将个人住房按揭贷款借款人的年龄期限从原先的70岁调整至80岁，即便是年满50周岁的购房者，只要符合贷款条件均可按最高30年期限申请房贷。

记者又向南宁市内多家银行了解该房贷新政策。某银行业内人士称，其所在的银行于去年12月30日已经执行该政策，即住房按揭贷款的借款人年龄期限与贷款期限的总和不能够超过80年。

当天，大唐地产、龙光地产、银光地产、绿地集团等多家房企的相关营销负责人均称已知悉该项政策，个别房企明确透露“已在跟进”，旗下多个主力楼盘将与合作银行推出类似房贷政策。